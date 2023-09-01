Dünyanın en zehirli örümceklerinden… Türkiye’de görüldü!

Dünyanın en zehirli örümcekleri arasında yer alan argiope lobata, Kırşehir'de görüldü.

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Argiope lobata türü örümcek, dünyanın zehirli örümcekleri arasında gösteriliyor. Farklı desenleri bulunan örümcek, Kırşehir’in Boztepe ilçesinde görüldü.

“CAN KAYIPLARINA SEBEP OLMAKTA”

Kırşehir Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mücayit Şahin, “Türkiye’de iki türü olduğu bilinen örümceğin anavatanı Afrika, Asya ve Güney Avrupa. Farklı desenleriyle dikkat çeken bir örümcek türü. Örümcek taşıdığı zehirden dolayı dünyanın en zehirli örümcekleri arasında. Normalde büyüklükleri erkeklerde 6 milimetre, dişilerde 25 milimetre civarında. İnsan vücudunda özellikle sinir hücrelerini öldürerek can kayıplarına sebep olmakta. Ancak bu örümcek türünün kolay kolay insanlara saldırmadığı biliniyor” dedi.

“ÖMRÜNÜN KISA OLDUĞUNU TAHMİN EDİYORUZ”

Şahin, “İnsan sağlığına çok zararlı oldukları için korkulan bir örümcek türü. Bunlara müdahale edilmediği sürece saldırmaz. Bunlar daha çok bağ ve bahçelerde gözükmektedir. Normal kırsal alanlarda gözükmezler. Malatya’da geçen sene gözükmüş olan bu örümcek türü, bu sene de Kırşehir Boztepe’de görüldü. Karasal iklime bağlı olarak bu örümcek türlerinin çok yaşayacağını tahmin etmiyoruz. Bunların ömrünün kısa olduğunu tahmin ediyoruz. İnsanların bu konuda dikkatli olmaları gerekmektedir” diye konuştu. (DHA)