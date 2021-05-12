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Dünyanın en zehirli yılanlarından biri! Şanlıurfa’da görüldü

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde uzunlukları 2 metreyi geçen ve dünyanın en zehirli yılanları arasında olan engereklerin çiftleşme dansı kameraya yansıdı.

Güncellenme: 13:43, 12/05/2021
Hayat HaberleriYaşam

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde engerek türü yılanlar çiftleşirken görüldü. Dünyanın en zehirli yılan türlerinden biri olduğu bilinen ve ısırması halinde 10 dakika içerisinde öldürebilen engerek türü yılanların görülmesi korkuttu.

Bozova ilçesine bağlı Boztepe kırsal mahallesinde tarlaya giden çiftçiler, yol üzerinde uzunlukları 2 metreyi geçen iki yılanı görünce cep telefonu kamerası ile kayıt almaya başladı.

Bir süre çiftleşen yılanları uzaktan seyreden çiftçilerin yılanlara zarar vermediği görüldü. Engerek türü yılanlar bir süre çiftleşme dansı yaptıktan sonra gözden kayboldu. (İHA)

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cep telefonu Dünya Şanlıurfa Tunceli Türkiye
Yayınlanma Tarihi:11:34,