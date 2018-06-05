Dünyanın en zeki insanı William James Sidis’in trajik hayatı…

1898 - 1944 yılları arasında yaşamış ve yaklaşık 300 IQ'su ile birçok otoriteye göre dünyanın en zeki insanı olarak kabul edilen William James Sidis'in hayat hikayesi, zekanın doğru kullanımı ile ilgili çok önemli dersler ve bilgiler veriyor. İşte dünyanın en zekisi William James Sidis'in kitaplara konu olacak hayatı...

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İşte 8 aylıkken alfabey söktüğü, 8 yaşındayken 7 farkılı dil konuşabilen, 11’inde Harvard’a giren ve aynı yıl profesörlere ders veren William James Sidis’in inanılmaz hayatı…

WILLIAM JAMES SIDIS KİMDİR?

William James Sidis Rusya’dan abd’ye göçen yahudi bir ailenin çocuğu olarak 1 nisan 1898’de dünyaya gelmiştir. Henüz altı aylıkken bazı kelimeleri söyleyebildiği annesi tarafından farkedilir. 8 aylıkken alfabeyi söktüğü söylenir. 1,5 yaşındaykende günlük gazeteleri okumaya başlar. William’ın ‘dahi’ olduğunu gören annesi doktorluğu bırakır ve tüm vaktini harika çocuğa ayırır. 6 yaşındayken lise seviyesindeki bir öğrenci zekasına sahiptir.

8 YAŞINDA 7 DİL KONUŞUYOR!

8 yaşına basmadan İngilizce, Latince, Yunanca, İbranice, Fransızca, Almanca ve Rusçayı konuşabilmektedir. geçmiş veya gelecekteki bir tarihin hangi güne denk geldiğini hesaplayabilir. Süper çocuğun bu üstün yetenekleri onu medyanın ilgi odağı yapar; new York Times william James Sidis’e ilk sayfalarında yer verir. Artık ABD’de herkes süper çocuktan haberdar olmuştur.

9 yaşındayken Harvard’ın sınavlarına kazanmasına rağmen yeterli duygusal olgunluğa ulaşamadığı için okula alınmaz. Harvard’ın yeterli gördüğü duygusal olgunluğa 11 yaşında ulaşır ve Harvard’a alınır. Aynı sene Harvard profesörlerine konferans bile verir. Harvard’daki eğitimini başarıyla bitiren Sidis, 16 yaşındayken hukuk eğitimi almaya başlar.



HAPSE GİRİYOR!

Ancak işler istediği gibi gitmez. Sosyalist olan William, 1 Mayıs gösterilerinde hükümet tarafından tutuklanıp hapse atılır. Ailesinin nüfuzunu kullanmasıyla hapis cezası başka bir cezaya çevrilir. Sidis gerek katıldığı eylemlerden gerekse ateist olmasından ötürü halkın gözünden düşer. Yükselişiyle medyanın ilgi odağı olan Sidis, düşüşüyle de medyanın ilgi odağı olur. Bu ilgi Sidis’in canını sıkar.

Hayatının geri kalan kısmını bilimden uzak geçirmiştir; ufak çaplı işlerde çalışıp ekmeğini kazanmaya çalışmış ve 17 temmuz 1944’te ölmüştür. Hayatının son demlerinde öğrendiği dil sayısı 40’ı bulduğu söyleniyor.

William James Sidis tüm umutları boşa çıkarmıştır. Kendisinden beklenenleri veremeden bu dünyadan ayrılmıştır. Aynı düzlemde olduğu Leonardo da Vinci, Albert Einstein, Isaac Newton gibi dahiler kadar üretken olamamış, arkasında önemli buluşlar, eserler ve teoriler bırakamamıştır. Sadece 2-3 kitap yazığı bilinmektedir.

Bu sonuçtan kimileri Sidis’i kişisel projesi olarak kullanan ailesini, kimileri ise sidis’i bir türlü rahat bırakmayan gazetecileri suçlu bulmuşlardır.

Kaynak: seyler.eksisozluk.com