Dünyanın en zengin insanından tutumlu olmak için 9 tavsiye

100 milyar doların üzerinde servete sahip dünyadaki 6 kişiden biri olan Warren Buffett, servetine rağmen son derece basit, sade ve tutumlu bir yaşam anlayışına sahip. İşte, Warren Buffett'in tutumluluğuna dair 9 özelliği...

Sozcu.com.tr

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Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Bernard Arnaul gibi isimlerden sonra dünyanın en zengin insanları arasında bulunan Warren Buffett, geçtiğimiz aylarda 90 yaşında 100 milyar doların üzerinde bir servete ulaşmıştı.

Berkshire Hathaway yatırım şirketinin CEO'su ve en büyük hissedarı olan Buffett’ın servetinin artmasında, Berkshire Hathaway şirketinin hisse değerindeki yükseliş etkili oldu.

Buffett geçen mayıs ayında Berkshire Hathaway’in yıllık toplantısında 28 milyonu aşan canlı yayın izleyicisine enflasyonun işletmeleri vurduğunu söylemiş ve bugünün yüksek fiyatları hakkında da erken uyarılarda bulunmuş ve bu konudaki endişelerini dile getirmişti.

Warren Buffett milyarlarca dolara sahip olabilir, ancak diğer ünlülerin ve finansal guruların aksine, çoğunlukla hayatı basit yaşamayı tercih ediyor. Yatırım ikonu, konu mali disiplin, tasarruf ve borç ödemesi olduğunda verdiği tüm önerileri kendisi de uyguluyor:

1. 1958’DE SATIN ALDIĞI EVDE YAŞIYOR

Çoğu milyarder pahalı gayrimenkullere sahip olurken, Buffett Omaha, Nebraska’daki evi için 31.500 dolar ödedi. Bu da bugünün parasıyla yaklaşık 289.000 dolar ediyor. Buffett servetine nazaran bu mütevazı evde 60 yıldan fazla bir süredir yaşıyor.

Buffett’ın 64 yıldır yaşadığı ev, 6.570 metrekarelik bir alana sahip. Beş yatak odalı ev, yıllar boyunca çok sayıda tadilat ve ekleme geçirdi. Bugün yaklaşık 1 milyon dolar değerinde. Ayrıca çitler ve güvenlik kameraları ile korunmakta.

2010 yılında Berkshire Hathaway’in hissedarlarına yazdığı bir mektupta evi, şimdiye kadar yaptığı en iyi üçüncü yatırım olarak niteleyen Buffett’ın yakın zamanda bir taşınma planı da yok.

2. KREDİ ALMAYI TERCİH ETMİYOR

Buffett’in tek ipoteği, 1971’de satın aldığı California, Laguna Beach’teki bir tatil evi oldu. 150.000 dolarlık sahil evini alacak parası kesinlikle vardı.

Buffett, CNBC’ye 30 yıllık ipotek kredisini almaya nedenini ise şu şekilde açıklıyor: “Bu parayla evin tüm hisselerini satın almaktan daha iyisini yapabileceğimi düşündüm.” Buffett, elindeki ekstra parayı, kendisine milyarlar kazandıran Berkshire Hathaway’deki hisseler için kullanmaya karar vermiş.

Buffett’in sermayeyi bağlamama konusundaki fikrine hâlâ sâdık.

3. OLDUKÇA UCUZA KAHVALTI YAPIYOR

Buffett, kişisel bir şefin kendisine gurme bir kahvaltı hazırlaması gibi bir imkâna sahip olsa da işe giderken sık sık Mickey D’s alır. Ünlü milyarder, yemeğine 3,17 dolardan fazla harcamaktan hoşlanmadığını söylüyor.

HBO’nun 2017 tarihli Becoming Warren Buffett belgeselinde, “Kendimi o kadar zengin hissetmediğim zamanlarda, 2,61 dolara iki sosis köftesi alıyorum. 3,17 dolara da bir domuz pastırması, yumurta ve peynirli bisküvisi alıyorum, ancak bu sabah piyasa kapalı, bu yüzden ben 3,17 doları es geçeceğim ve 2,95 dolarla devam edeceğim. Her gün yemek yemek için dışarı çıkmak veya Starbucks’tan latte almak yerine kendi öğle yemeğinizi ve kahvenizi yapın.”

4. OTOMOBİL ALIRKEN İNDİRİMLİ OLANI ALIYOR

Birçok milyarder ve milyoner, garajlarında gösterişli spor arabalar ve eski modellerden oluşan bir koleksiyona sahip, ancak bir iddiaya göre Buffett, indirimli fiyatlarla alabileceği sabitlenmiş otomobilleri seçiyor ve limitlerini zorlamıyor.

2006 Cadillac DTS’sinden 2014’te sadece 45.000 dolara Cadillac XTS’ye geçti. Buffett bu durumu şu sözlerle açıklıyor: “Gerçek şu ki, yılda sadece yaklaşık 3.500 mil sürüyorum, bu yüzden çok seyrek olarak yeni bir araba alacağım.”

5. MARKALARA HARCAMIYOR

Buffett, tasarımcı kıyafetlerini veya en yeni iPhone modelini pek umursamıyor. 2020’de Apple marka akıllı telefonuyla değiştirmeden önce 20 dolarlık kapaklı bir telefon kullanıyordu.

Buffett gereksiz harcamalardan kaçınıyor ve harcama şeklini şu sözlerle özetliyor: “Harcadıktan sonra kalanı biriktirmeyin, biriktirdikten sonra kalanı harcayın.”

6. BORÇ PARA İLE YATIRIM YAPMIYOR

1991’de Notre Dame’deki öğrencilere yaptığı bir konuşmada borç almakla ilgili şunları söylüyor: “Hayatımda hiç önemli miktarda borç almadım. Asla. Asla olmayacak. Hiç ilgim yok.”

7. SEVDİĞİ İŞİ YAPIYOR VE HOBİLERİNE ZAMAN AYIRIYOR

Buffett başarısının bir kısmını yatırım tutkusuna borçlu ve bu konuda yaptığı açıklamalarda “Bir şeyi iyi yapmak için sevmek zorundasınız” diyor.

Ayrıca farklı hobilerin de iş hayatına yardımcı olabileceğine dikkat çeken Buffett, kart oyunlarını ve ukulele çalmayı seviyor. Ve mutlaka sevdiği uğraşlara zaman ayırıyor.

8. TASARRUF ETMENİN YARATICI YOLLARI

Buffett, ilk çocuğu doğduğunda, şifonyer çekmecesini beşiğe dönüştürdü. İkincisi için bir beşik ödünç aldı. Milyarder olmasına rağmen Buffett, bir şeyler satın alma konusunda son derece dikkatli davranıyor ve uyarıyor: “İhtiyacınız olmayan şeyleri satın alırsanız, ihtiyacınız olan şeyleri yakında satarsınız.”

Mali durumunuza iyi ve sıkı bir şekilde bakın ve nerede kısabileceğinizi bulun. Kendinize bir kütüphane kartı alın ve satın almak yerine kitap ve film ödünç alın. Veya harcama alışkanlıklarınızı izlemek için bir bütçeleme uygulamasını deneyin.

9. NAKİT KULLANIYOR

Genel olarak günlük alışverişlerde kredi kartının rahatlığı tercih edilse de Buffett nakit para kullanıyor.

Yahoo Finance Genel Yayın Yönetmeni Andy Serwer’a 2019’da harcamalarının yüzde 98’inde nakit kullandığını anlatıyor: “Bir restorandaysam, her zaman nakit öderim” diyor ve nakit ödeyerek sahip olunmayan parayı harcamaya engel olunabileceğini belirtiyor.

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