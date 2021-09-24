Dünyanın müzik aleti bir evde

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yaşayan mimar Zeki Bülent Ağcabay, 25 yıl önce bir kanunla başlayan müzik merakı sonucu evini müzeye çevirdi. Ağcabay, dünyanın değişik ülkelerinden elde ettiği binden fazla müzik aletini evinde sergilerken, garajını da enstrüman tamir atölyesi olarak kullanıyor.

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Zeki Bülent Ağacabay'ın bine yakın müzik aletini biriktirerek müzeye çevirdiği evi İstanbul’un Üsküdar ilçesinde Kurşunlu Medresesi Sokağı’nda bulunuyor. Bir diğer adı ise Kaanuni Meşk Meclisi olan müzede farklı kültürlere ait çeşitli enstrümanlar yer alıyor.

KANUNLA BAŞLAYAN MERAK

25 yıl önce bir kanunla başlayarak, çeşitli müzik aletlerini biriktirdiğini söyleyen Zeki Bülent Ağcabay’ın evinde ud, keman, tambur, davul, santur, piyano gibi enstrümanlar sergileniyor.

Evde bulunan enstrümanlar arasında yüz yıldan dört yüz yıllığa kadar eserler yer alıyor. Ayrıca Ağcabay evinin alt katında bulunan atölyede hasarlı enstrümanları tadilattan geçirip müzeye kazandırıyor.

Asıl mesleği mimarlık olan Zeki Bülent Ağcabay, şunları söyledi:

“Gaziantep’te küçük yaşlarda müzikle ilgilenirdim, eğitim hayatıma da müzikle ilgili küçük çaplı ilgilenmelerim oldu. Asıl mesleğim mimarlık, Ante’'ten İstanbul’a geldik. İstanbul’da mesleki olarak yoğun bir çalışma hayatım oldu. İş hayatında yorulduğumu hissedip, kendime biraz hobiler edinmek adına tekrar müziğe döndüm.”

“25 yıldır hem müzikle uğraşıp, ardından enstrümanlarla ilgili arkadaşlar edindim. Müziğe olan merakımı abartınca bin enstrümanlık koleksiyonum oluştu. Ayrıca enstrüman tamirinden de anlıyorum. Bir takım performansı olmayan tarihi enstrümanları bulduğumda, onları performanslı hale getirip, bakımlarını yapıp müzeye kazandırıyorum. Bu tutkunun çalışmanın bizden sonraki nesillere de bir faydası olur diye düşünüyorum.” (İHA)



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