‘Dünyanın nazar boncuğu’ beyaza büründü

Karapınar ilçesinde bulunan Meke Gölü, 5 milyon yıl önce volkanik patlamayla meydana gelen kraterin zamanla suyla dolması, 9 bin yıl önce ise gölün ortasında ikinci patlamanın olması ve buranın da suyla dolması sonucu oluştu.

Yer altı su kaynaklarından beslenen ve suyu tuzlu olan Meke’nin ortasında, 50 metre yükseklikte volkan konisi bulunuyor.

Daha önce 12 metre derinliğinde su bulunan Meke Gölü, 2000’li yılların başından itibaren kuraklık ve bilinçsiz tarımsal sulama sonucu yer altı su seviyesinin her geçen gün azalması sonucu kurudu.

Meke Gölü bölgesi, salı gününden itibaren ise Konya Ovası’na düşen kar yağışıyla beyaza büründü. Farklı yapısıyla dikkat çeken Meke’de kar örtüsüyle görsel güzellik oluştu.

eşadiye Mahallesi’nin muhtarı Mustafa Yapar, ”Çocukluğumuz burada geçti. Şimdi kar yağdığı zaman ayrı güzel oluyor ama eskisi gibi değil. Önceden burada suya da giriyorduk şimdi su yok. İnşallah suyumuz yine olur. Burası kışın bile doğa harikası. Kar yağdığı zaman ‘Dünya’nın nazar boncuğu’ harika bir hale bürünüyor” dedi. (DHA)