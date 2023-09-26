Dünyanın üzümü Manisa’dan

Manisa Türkiye'nin en önemli üzüm üretim merkezlerinden biri... 890 bin dönüm üzüm bağı bulunan ilde hasat devam ediyor. Üzümler kurutularak 104 ülkeye ihraç ediliyor.

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Türkiye’nin önde gelen üzüm üretim merkezlerinden Manisa’da hasat ve kurutma işlemi devam ediyor.

Yıl boyunca bağlarına özenle bakan 50 bin üretici, kışın asmaları buduyor, hasar gören bağ direklerini ve asma tellerini onarıyor. Mart ve nisanda toprağı gübreleyen üreticiler, asma diplerini çapalıyor.



Haziran ve temmuzda zirai mücadelenin yapıldığı bağlarda, ağustosta başlayan bağ bozumu, mevsim şartlarına göre eylülde de devam ediyor.

Öğle sıcağına kalmamak için gün doğumunda hasada başlayan üreticiler ve mevsimlik işçiler, bağ bozumunu sonbahar yağmurlarına yakalanmadan tamamlamaya çalışıyor.

Bağlardan kesilen üzümler, traktörlerle sergilere taşındıktan sonra özel bir karışımla yıkanıyor.

Meyvenin daha parlak görünmesi ve güneşin yakıcı ışınlarından korunması için su, zeytinyağı ve “posata” adı verilen potasyum karbonat karışımıyla yıkanan üzümler, 8-10 gün arası sergilerde bekletiliyor.

Yağmura ve çevresel etkenlere karşı nöbet tutularak kurutulan üzümler, daha sonra pazara sunulmak üzere işletmelerin yolunu tutuyor.

Kuru üzümün büyük bölümü başta Avrupa ülkeleri olmak üzere 104 ülkeye ihraç ediliyor, ortalama 450-500 milyon dolar döviz geliri elde ediliyor. (AA)