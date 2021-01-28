Dünyaya 2 bin Çapar köpeği gönderdi

12 yılda Çapar Köpeklerini büyük ölçüde tanıttığını ve adını söyleyince akla ilk Tomarza'nın geldiğini söyleyen Şükrü Pekel, “Ben Tomarza Sevdalı bir genç olarak İlçemin adını dünyaya nasıl duyururum diye düşünürken Çapar köpeklerine olan ilgimi değerlendirdim” dedi.

Pekel, “Çapar köpeklerini yetiştirmeye başladım. Sivas'ın Kangalı, Aksaray'ın Malaklısı, Eskişehir'in Akbaşı köpekleri meşhursa Tomarza'nın da neden Çapar köpekleri meşhur olmasın dedik ve 12 yıl önce edindiğim 1 çift çapar köpeğini besleyerek çoğalttım” diye konuştu.

TOMARZA MARKA OLDU



Şükrü Pekel şöyle konuştu: “Bu güne kadar gerek ülkemizin dört bir yanına ve gerekse bir Dünya'nın dört bir yanına yaklaşık 2 bin adet çapar köpeği gönderdim. 12 yıl içerisinde öyle bir noktaya geldik ki Çapar Köpeği denilince akla ilk gelen isimlerden bir tanesinin Tomarza olması bizleri gururlandırdı.

Biz bu işi ticaret olsun diye değil sadece hayvanlara olan sevgimi daha büyüterek yaptım. Bu güne kadar benim özel olarak beslediğim Çapar Köpekleri hiçbir insana zarar vermemiştir. Tomarzalı kardeşlerimde lütfen Çapar Köpeklerini, Sokak hayvanları ile karıştırmasınlar. Benim beslediğim hayvanların veteriner hekim tarafından belirli periyotlar halinde sağlık kontrolleri yapılarak aşıları yapılmaktadır.”



SÜRÜLERİ KURTLARRDAN KORUYOR

Köpeklerinin özellikle sürü ile yaylaya çıkan vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördüğünü söyleyen Pekel şöyle devam etti:

“Ben laborant ve veterinerlik okuduğum için hayvan sağlığına büyük önem veriyorum. Çapar köpeklerinin özellikleri sadece alan (sürü) koruması sağlamaktadır. Yani küçük veya büyükbaş hayvan yetiştirip özellikle yaylaya çıkan hayvancılık ile geçimlerini sağlayanlar sürülerini kurtlardan veya yabani hayvanlardan korumak için Çapar köpekleri çok etkili oluyor. Bu yüzden Çapar Köpekleri büyük ilgi görmektedir. İnşallah severek yaptığımız bu işi daha da büyüterek ilçemizin adını duyurmaya devam edeceğiz.” İHA

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