Dünyaya ün salan bayılan horozdan üzen haber

Denizli’de uzun ötüşü ve öterken nefesini yetiştiremeyip bayılmasıyla ünlenen horoz, yakalandığı solunum yolları hastalığına dayanamayarak öldü.

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Denizli'ye yaşayan Okan Gökbudak, küçüklüğünden beri beslediği horozunun öterken nefesini yetiştiremeyip bayıldığını fark etti ve o anları kayda alarak sosyal medyadan paylaştı. Kısa sürede bir çok insanın dikkatini çeken bayılan horoz, binlerce beğeni alarak paylaşıldı.

Ünü dünya yayılan horoz, kentin de sembolü haline geldi. Ancak sahibinin özenle baktığı horoz, bulaşıcı bir hastalık olan ve solunum yolunu etkileyen CRD hastalığına yakalandı. Tedavilere yanıt vermeyen horoz bir süre önce öldü.

“DENİZLİMİZİN SEMBOLÜNÜ KAYBETTİK”

Hastalığın kolay kolay tedavisi olmadığını belirten Gökbudak, “Horozun kümeste öterken bayıldığını gördüm. Yurt dışındaki izlenmelerin ardından Çinliler ve Japonlar horozu görmek için yanıma geldiler.

Horozum bir kış günü CRD hastalığına yakalandı. Genel olarak bu hastalık kışın oluyor. Kışın hemen hemen birçok horozumda yaşanılabiliyor. Bulaşıcı bir hastalık, bulaştığı zaman tedavisi çok zordur. Horozu kaybedebiliyorsunuz. Denizlimizin sembolünü de bu bulaşıcı hastalıkla kaybettik.

Kimse böyle bayılan bir horozu daha önce görmemiş. Bu özellik Denizli horozlarında mevcuttur. Onun yerine akrabası olan bir horozumu buldum. Onun yokluğunda bunla idare ediyoruz. Horozumuz çok ünlüydü ve tüm dünyada haberlere çıktı. Nazar veya göz mü değdi bilemedik. Çevremiz dahil bizler çok üzüntü yaşadık” dedi. (İHA)

