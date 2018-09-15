‘Dünyayı birlikte güzelleştirebiliriz ‘

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

L’Oreal’in 2013 yılında başlattığı Güzelliğini Herkesle Paylaşmak Sürdürülebilirlik Programı sayesinde güzellik endüstrisinde önemli farkındalık projesine imza atıldı.Sürdürülebilirlik programının 2017 İlerleme Raporunda iklim değişikliyle mücadele konusunda önemli ilerleme kaydedildiği görüldü.

YÜZDE YÜZ YEŞİL ELEKTRİK

Rapordaki verilere göre firma, 2017’de 2005 yılına kıyasla üretim hacmini %33 oranında arttırırken, fabrikaları ve dağıtım merkezlerindeki karbon emisyonlarını aynı döneme ait verilere göre %73 oranında azalttı. Bunun yanı sıra 2017 sonu itibariyle üretim tesislerinden 24’ü sıfır karbon özelliği kazandı. 2016’ya oranla kağıt tüketimi de yüzde 43 azaltıldı. Fabrikalardaki su tüketimi ise 2008’e kıyasla yüzde 39 azaltan firma, Türkiye’deki üretim tesisleri ve ofislerinde yeşil elektrik oranını yüzde yüze çıkarttı. Sürdürülebilirlik alanında yenilikçi birçok ürüne de imza attı. Yüzde 98’i doğal hammaddeden oluşan botanik yüz temizleyicileri, makyaj ürünleri ve şampuanları da piyasaya sürdü.

BİRLİKTE BAŞARABİLİRİZ

Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Bige Mercan, konuyla ilgili açıklamasında; “L'Oreal olarak, 2017’de de ekonomik başarı ile çevresel performansın el ele ilerlediğini gösterdik. Sürdürülebilirliğin herkes için daha adil ve paylaşımcı bir geleceği şekillendireceğini göstermek istiyoruz. Türkiye'de de tüm paydaşlarımızı göz önünde bulundurarak olumlu sosyal etkimizi arttırmak ve çevre ayak izimizi de azaltmak üzere çok çalışıyoruz. Bunu birlikte başarabileceğimize inanıyoruz” dedi.