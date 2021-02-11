Durdu, yunusu kurtardı, devam etti

Türkeli ilçesinde etkili olan lodos nedeniyle sabah saatlerinde bir yunus karaya vurdu. Bu sırada aracıyla yoldan geçen Mehmet Ersoy, yunusu fark etti. Ersoy, aracını durdurup yunusu denize ulaştırdı. Ersoy’un sosyal medyadan paylaştığı o anlara ilişkin görüntüler, yoğun ilgi gördü.

“ÖRNEK DAVRANIŞ”

Görüntüler üzerine Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamayla Mehmet Ersoy’a teşekkür edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Denizlerdeki tüm canlıları korumak ve onlara sahip çıkmanın güzel örneğini gördük. Türkeli ilçemizden Mehmet Ersoy adlı vatandaşımız örnek bir davranış gösterdi. Türkeli ilçemizde rotasını şaşırarak kıyıya vuran yunusu seyahat halindeki araçta, çocuklarının uyarısıyla gören ve müdahale eden Mehmet Ersoy, onu ait olduğu Karadeniz’in masmavi sularına dönmesi için yardımcı oldu. Bizler de Sinop Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak bu duyarlılığından dolayı vatandaşımıza teşekkür ederiz.”

DHA