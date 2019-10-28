Dürülaceze sakinlerinin basketbol keyfi

Erman Kunter Spor Akademi, sosyal sorumluluk projesi kapması dahilinde, akademisi bünyesinde bulunan çocuk sporcular ile Darülaceze sakinlerini bir araya getirdi. Okulun Ulus’taki kampüsünde oynanan maç, renkli görüntülere sahne oldu.

Okulun Genel Koordinatörleri Barış Aydın ve Fatih Katipoğlu yaptıkları ortak açıklamada; “Geçmişimize saygı duyduğumuz için yaşlılarımıza sahip çıkıyoruz. Bu nedenle Darülacezede sevdiklerinden ayrı yaşayan yaşlılarımızı kurumumuza davet ettik. Amacımız kendilerine moral vermek ve neşeli bir gün geçirmeleri için yardımcı olmaktı. Dedeler takımı adında bir basketbol takımı kurmalarına yardımcı olduk. Sonuçta harika ve eğlenceli bir gün yaşadık. En kısa zamanda dedeler takımını yeniden misafir edeceğiz” dedi.

