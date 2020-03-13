Çocuklar oldukça hareketli yapıya sahiptirler. Koşma, tırmanma ve keşfetmek çocukların hem gelişimleri hem de eğlenmeleri için kaçınılmazdır. Ancak, onların bu kadar hareketli olmaları bazı kazaları da beraberinde getirir. Peki, düşen çocuğa ilk müdahale nasıl olmalı? Çocuk düşerse ne yapmalı?