Çocukların günlük yaşadığı kazalar darbelere, kesiklere ve çürük gibi hasarlara maruz kalsa da durum bazen tıbbi müdahale gerektiren ciddi yaralanmalara neden olabilir. Peki, düşen çocuğa ilk müdahale nasıl olmalı? Çocuk düşerse ne yapmalı? İşte bilmeniz gerekenler…
ÇOCUKLARIN YAŞADIĞI KAZALARA KARŞI ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER
– Bebekleri yatakta veya yüksek bir alanda gözetimsiz bırakmayın.
– Evinizdeki mutfak, banyo ve tuvalet gibi kaygan zeminlerin kuru olmasına dikkat edin.
– Çocuğunuzun yatak kenarlarına uygun, düşmelerini önlemek için parmaklık taktırın.
– Bisiklet, paten veya scooter kullanırken çocukların kask taktığından emin olun.
– Kapı girişleri ve merdiven başlarının aydınlık olmasına özen gösterin.
– Tırmanabilen ya da yürümeye başlayan küçük çocuğunuz için camlara mutlaka kilit taktırın.
– Evinizdeki gereksiz eşyaları ortadan kaldırın. Halı uçarının kıvrık olmamasına ve zeminde ayağının takılıp düşmesine neden olacak eşyaları zeminden kaldırın.
DÜŞEN ÇOCUĞA YAPILMASI GEREKEN İLK MÜDAHALE
– Düşen çocuğunuzun bilinci yerinde ve ağlamıyorsa çocuğunuzu rahatlatın ve 24 saat boyunca çocuğunuzun hareketlerini gözlemleyin.
– Tüm çarpma veya çürüklere karşı soğuk kompres uygulayın.
– Çocuğunuzda kusma, nefes darlığı, dalgınlık, uyku hali, yürümede zorluk ve havale gibi semptomlardan endişe duyuyorsanız mutlaka tıbbi yardım almanız gerekir.
– Yüksekten düşen çocuğunuzu vücudunda oluşabilecek kırık ya da iç kanama ihtimalinden dolayı mutlaka doktora götürmelisiniz.
– Ebeveynlerin ilk yardım eğitimi almaları çocuğuna zamanında doğru bir şekilde müdahale edebilmesi için büyük önem taşır.