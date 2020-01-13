Dut; Morus Alba adlı ağacın meyvesidir. Çin bitkisel tıbbında yüzyıllar boyunca kalp hastalıkları, diyabet, anemi ve artriti tedavi etmek için kullanıldı. Dut vücudun ihtiyacı olan çok çeşitli besin ve vitaminlerle doludur. Peki, dut neye iyi geliyor? Dutun faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik...

Dutların sağlık yararları arasında sindirimi iyileştirme, kolesterolü düşürme, kilo kaybına yardımcı olma, dolaşımı artırma, kemik dokuları oluşturma ve bağışıklık sistemini geliştirme yetenekleri bulunur. Ayrıca yaşlanma sürecini yavaşlatmaya, kan basıncını düşürmeye, gözleri korumaya ve vücudun genel metabolizmasını iyileştirmeye yardımcı olur. Şimdi dutun yararlarına daha yakından bakalım… Dut neye iyi geliyor? Dutun faydaları nelerdir? İşte bilinmesi gerekenler…

DUT NEYE İYİ GELİYOR?

Dutun sağlık için yararlarından bazıları şunlardır:

* Dut kabızlığı hafifletir ve ayrıca kilo vermenin mükemmel bir yoludur. Dutlar önemli miktarda diyet lifi içerir. Vücudunuza sindirimi kolaylaştırmak için diyet lifi gereklidir. Bunu, sindirim sistemi yoluyla yiyeceklerin hareketini kolaylaştırarak yapar. Bu süreç kabızlığı, şişkinliği ve mide kramplarını hafifletmeye yardımcı olur.

* Dut vücudunuzdaki kötü kolesterol seviyelerini düşürerek kardiyovasküler problemlerin önlenmesine yardımcı olur.

* Duttaki yüksek demir içeriği, vücudun önemli dokulara ve organ sistemlerine oksijen dağılımını arttırmasına yardımcı olan ve böylece metabolizmayı hızlandırmaya ve bu sistemlerin işlevselliğini optimize etmeye yardımcı olan kırmızı kan hücrelerinin üretimini önemli ölçüde artırabilir.

* C vitamini, sizi içeriden daha güçlü hale getirdiği için herhangi bir enfeksiyona ve yabancı patojene karşı harika bir silahtır. Vücutta depolanmadığı veya üretilmediğinden, diyetinizden almanız gerekir. Tek bir dut porsiyonu, gün içinde gereken tüm C vitamini gereksinimini karşılayabilir.

* Her gün bir bardak dut suyu içmek görüşünüzü iyileştirmeye yardımcı olabilir. Dutlar, görme gücünüzü güçlendirmek ve göz yorgunluğunu gidermek için önemli olan yüksek bir A Vitamini içeriğine sahiptir. Ayrıca gözleri göz görme kaybı ve retina dejenerasyonunun nedeni olan serbest radikallerden korur.

* Dutun saçlardaki melanin üretiminde yardımcı olduğu bilinmektedir. Bu saçınızın doğal rengini korumanızı sağlar. Saçın erken grileşmesinden muzdarip insanlar için özellikle yararlıdır. Dut suyunu düzenli olarak tüketirseniz saçlarınızı daha sağlıklı hale getirebilirsiniz. Sağlıklı büyümeyi teşvik etmek için suyu saçınıza bile uygulayabilirsiniz.

* Dutlar, diğer tüm meyveler gibi, etkili yaşlanma karşıtı maddeler olarak bilinen ve sağlıklı bir cildi teşvik eden antioksidanlar bakımından zengindir.

* Dutlar kolesterol seviyelerini düşürebilir, yağlı karaciğer hastalığını önlemeye yardımcı olabilir ve kan şekeri kontrolünü iyileştirebilir. Ayrıca kanser riskini azaltabilecek oksidatif stresi azaltırlar.

* Dutların böbrekleri güçlendirdiği ve karaciğeri temizlediği belirtilmektedir.

* Dut suyu ameliyat sonrası hastalar için son derece faydalıdır. İyileşmeyi hızlandırır, kan dolaşımını iyileştirir ve enfeksiyonun başlamasını önler. Genellikle doğumdan sonra iyileşmeyi hızlandırmak için ve ameliyattan sonra inflamatuar bir çözelti olarak kullanılır.