Evinizin yerlerini, halılarını, koltuklarını sık sık temizliyorsunuz peki duvarları en son ne zaman temizlediğinizi hatırlıyor musunuz? Bu alanların temizliği diğer ev yüzeylerini temizlemek kadar önemlidir. Peki, duvar temizliği nasıl yapılır? Duvar temizliği için ne kullanılır?

Boyalı alanlar zamanla biriken leke ve tozlardan dolayı donuk ve kirli bir görünüme bürünebilirler. Yeni boyanmış görünümü korumak için duvarlarınızı düzenli olarak silebilirsiniz. Ancak farklı boya türleri ve yüzeyleri olan duvarlar, fırçalama sırasında özel dikkat gerektirir. Bunun için silme işleminden önce duvar boyanıza zarar vermeden onları nasıl temizleyeceğinizi öğrenmeniz gerektiğini bilmeniz gerekir. Peki duvar temizliği nasıl yapılır? Duvar temizliğinde hangi ürünler kullanılabilir? İşte duvar temizliğine dair bazı ipuçları…

SU BAZLI VE YAĞLI BOYALI DUVAR TEMİZLİĞİ NASIL OLMALIDIR?

Yağ bazlı ve su bazlı boyalar oluşabilecek kirlere oldukça dayanıklıdır ve bu boyaların temizliği de oldukça kolaydır. Duvarlarınızı temizlemek için önce hafif olacak şekilde duvarlarınızı ıslatın daha sonra camları açın ve duvarların havalanmasını sağlayın. Ardından bir kovanın içine su bazlı deterjan ilave ederek mopla duvarlarınızı temizleme işlemine başlayabilirsiniz. Böylelikle duvarlarınızdan lekeler kolay bir şekilde temizlenebilir ve hava almasını sağlayabilirsiniz. Ancak silme işleminin ardından duvarda ki fazla suyu en son bir bezle kurulamaya özen gösterin. Aksi takdirde duvarlarınızdaki fazla nem boyanın zarar görmesine neden olabilir.

SATEN BOYALI DUVARLARIN TEMİZLİĞİ NASIL OLMALIDIR?

Saten boyalı duvarların temizliği biraz daha dikkat gerektirebilir çünkü yarı mat ve parlak dokulu boyalardan elde edildiğinden duvara uygulayacağınız en küçük hata yeni bir boyama işlemi gerektirebilir. Saten boyalı duvarlarda pürüzler net bir şekilde belli olur. Bu nedenle bu duvarların temizliği esnasında daha çok özen göstermek gerekir. Temizlik malzemesi için firmalardan özel olarak alacağınız hassas yüzeyler için üretilen pamuk özlü temizleyicileri kullanarak saten boyanızın rengini ve görünümünü koruyabilirsiniz.

ÇOK AMAÇLI DUVAR TEMİZLEYİCİSİ NASIL HAZIRLANIR?

Kirli duvarlarınızın temizliği için sudan çok daha fazlasına ihtiyacınız olabilir. Bu çok amaçlı deterjanı yağ bazlı duvar boyalarınızda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Tarifi duvarınızın ve lekelerinizin boyutuna göre ayarlayabilirsiniz. Aşağıdaki karışım ile duvar temizliğinizi pratik bir şekilde yapabilirsiniz.

NASIL HAZIRLANIR?

– 1 litre ılık suya 1 tatlı kaşığı bulaşık deterjanını ilave edin.

– ¼ çay kaşığı beyaz sirke ekleyin.

– Ardından bu su ile duvarlarınızı sopalı bir fırça ile fırçaladıktan sonra mop yardımı ile silin.

– Kullanacağınız mop ya da bezin beyaz ve tüy bırakmayan bezlerden olmasına dikkat edin. Ayrıca mikrofiber bezlerde duvar temizliği için uygundur.