Duyanların ağzı açık kalıyor… İşte dünyadaki en tuhaf 21 yasa

İsviçre'de akşam saat 22.00'den sonra sifonu çekmenin veya Alaska'da bir geyiğe alkol vermenin herhangi ortak bir yanı olmadığı düşünülebilir. Ancak bunlar aslında, para hatta hapis cezasına yol açarak dünyanın en tuhaf yasalarından bazılarına örnek oluşturuyorlar.

Sozcu.com.tr

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İspanya’nın bazı bölgelerinde sahilde kumdan kale yapmak yasa dışıyken İskoçya’da sarhoşken ineğe binerseniz hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilirsiniz.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde küfür ederken yakalanırsanız, para cezası, hapis hatta sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz.

Daily Mail, dünya ülkeleri arasındaki en sıra dışı yasakları sıraladı…

İŞTE DÜNYA ÜZERİNDEKİ EN ŞAŞIRTICI 21 YASA…

1. Alaska’da geyiğe alkollü içki veremezsiniz.

2. Akşam 22:00’den sonra sifonu çekmek İsviçre’de yasa dışıdır.

3. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile bir toplantıda uyuyakalmak yasa dışıdır.

4. İskoçya’da sarhoşken ineğe binemezsiniz.

5. Birleşik Arap Emirlikleri’nde küfür etmek yasa dışıdır.

6. Florida’da akşam 18.00’den sonra halka açık bir yerde rüzgar estirmek yasa dışıdır.

7. İspanya’daki bazı plajlarda kumdan kale yapmak yasa dışıdır.

8. Barselona’da kadınların bikini giymesi veya erkeklerin üstsüz dolaşması yasa dışıdır.

9. Norveç’te yılbaşı gecesi dışında havai fişek patlatmak yasa dışıdır.

10. İtalya’nın Torino kentinde köpek sahipleri günde en az üç kez köpeklerini gezdirmelidir.

11. Rusya, mağazalarda kadınlar için dantelli iç çamaşırı satmayı yasa dışı kılıyor.

12. Bolivya, La Paz’daki restoranlarda evli kadınların bir kadehten fazla şarap içmesi yasa dışıdır.

13. Norveç’te pazar günü insanların çimlerini biçmesine izin verilmiyor.

14. Singapur’da çöp atmak yasa dışıdır.

15. Japonya’da fazla kilolu olmak yasa dışıdır.

16. Norveç’te önemli bir tıbbi neden olmaksızın köpek kısırlaştırmak yasa dışıdır.

17. Gürcistan’da tavukların karşıdan karşıya geçmesi yasaktır.

18. İç çamaşırı giymiyorsanız Tayland’da evinizden çıkmak yasa dışıdır.

19. Birleşik Arap Emirlikleri’nde toplu taşıma araçlarında yemek veya içmek yasa dışıdır.

20. Singapur’da toplum içinde tükürmek yasa dışı

21. Fransa’da tren peronlarında öpüşmek yasaktır.

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