Düzce’de şaşkına çeviren görüntüler! ‘Böylesini görmedim’

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Düzce ve çevresi için yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı uyarısı yapmasının ardından hafta sonu yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı etkili oldu. Düzce’ye 33 kilometre uzaklıkta bulunan bin 450 rakımdaki Sinekli Yaylası’nda kar kalınlığı 120 santimetreyi geçti.

Her yıl ilkbahar aylarında Sinekli Yaylası’na giden hayvan yetiştiricisi Osman-Perihan Yılmaz çifti de kar kalınlığı karşısında adeta şoke oldu. Evlerinin önündeki kar birikintilerini temizleyen Osman Yılmaz (65), “Karları temizliyorum. Bugün 12 Nisan ve 120 santimetre kar var. 65 yaşındayım ömrümde böyle bir kar görmedim” dedi. Perihan Yılmaz ise “Ömrümde nisan ayında böyle bir kar görmedim” diye konuştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre yüksek kesimlerde yağışın Çarşamba gününe kadar devam etmesi bekleniyor. (İHA)