Düzen kraliçesiydi… Marie Kondo, üç çocuktan sonra düzenlemeyi bıraktı

Marie Kondo, üç çocuk sahibi olduktan sonra ortalığı toplamayı bir nevi bıraktı. Kondo, artık organizasyondan çok ailesine öncelik verdiğini söylüyor.

Sozcu.com.tr

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Düzenin kraliçesi Marie Kondo, üç çocuktan sonra ailesiyle vakit geçirmenin daha önemli olduğunu söyleyerek kendi evini düzenli tutmaktan bir nevi vazgeçtiğini itiraf etti.

Düzenleme denilince akla ilk gelen isimlerden biri olan 38 yaşındaki Mari Kondo, yayınladığı dört kitap ile milyonlarca satış yapmayı başarmakla kalmamış aynı zamanda Time’da en etkili 100 insan arasında bile seçilmişti.

İlk kitabının 13 milyon kopyasını satarak düzenli yaşam tarzından milyonlar kazanan Kondo, bu başarılarıyla yaklaşık 7 milyon dolarlık bir servete de sahip olmuştu.

Ancak ünlü yazar, üçüncü çocuğunu doğurduktan sonra, pek çok anne gibi evi düzenlemeye yeterli zamanının olmadığını söylüyor.

YENİ TEMA: KURASHI

Washington Post’a konuşan Kondo, şunları söylüyor: “Şimdiye kadar profesyonel bir temizlikçiydim, bu yüzden evimi her zaman düzenli tutmak için elimden gelenin en iyisini yaptım. Ancak artık kendim için bundan vazgeçtim. Şimdi benim için önemli olanın evde çocuklarımla vakit geçirmek olduğunu anlıyorum.”

Kondo, 2012’de evlendiği kocası Takumi Kawahara ile iki kızdan sonra 2021’de bir erkek çocuğa sahip oldu. Üçüncü çocuktan sonra düzen ile ilgili duruşu değişen Kondo, “Evim dağınık ama zamanımı harcama şeklim, hayatımın bu aşamasında böyle daha iyi” dedi.

Marie Kondo 2022’de raflarda yerini alan kitabında düzenliliğe daha az, zamanı geçirmenin ideal yolu anlamına gelen Japonca bir kavram olan kurashi’ye daha çok odaklanıyor.

Kurashi, kişinin alanını değil, zamanını düzenlemeye odaklanıyor.

Kondo şunları söylüyor: “Toparlanmak, hayatınızdaki tüm şeylerle uğraşmak anlamına gelir. Peki, gerçekten neyi düzene sokmak istiyorsun? Sadece ikimiz varken, evim bu ideale oldukça yakındı. Ama kendi kendime artık şunu söylüyorum: ‘Farklı önceliklerim var ve şu anda çocuklarımla oynamak, onlarla eğlenceli zaman geçirmek neşe uyandırıyor ve biraz dağınıksa sorun değil.’ Sinirlenerek zaman kaybetmek istemiyorum. Çocuklar, sadece bir defa küçük oluyor, bu yüzden endişelenmeyin, o anın tadını çıkarın.”

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