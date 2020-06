Dwayne Johnson George Floyd’un ardından konuşma yaptı

Çok sık politik konulara girmeyen The Rock lakaplı Dwayne Johnson, sosyal medya hesaplarından paylaştığı videolarla ABD Başkanı Donald Trump'a tepkisini gösterirken "Son nefesime kadar, gereken değişikliği yaratmak için elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi...

ABD'de polis tarafından gözaltına alındığı sırada sokak ortasında öldürülen George Floyd'un öldürülmesinin ardından sular durulmuyor. Dünyaca ünlü isimlerin de katıldığı protestolar ABD dışına çıkarak yayılmaya devam ediyor. The Rock lakaplı Dwayne Johnson da Donald Trump'ın neden çıkıp konuşma yapmadığını sorguladı.

Ülkenin protesto gösterileri ile çalkalandığını günlerde Donald Trump'ın sessiz kalmasına anlam veremediğini belirten Dwayne Johnson, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma eklediği videoda “Liderimiz nerede?” diye sordu.

Dwayne şöyle devam etti: “Benim gücümdeki bir insan için her şeyi yapacağım. Öleceğim güne, son nefesime kadar, gereken değişikliği yaratmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Eşitliği normalleştirmek için yapabileceğim her şeyi yapacağım. Çünkü siyahilerin hayatı değerli.”