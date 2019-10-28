E.T. filminin çocuk karakteri Henry Thomas çocuklara kötü örnek oldu, uyuşturucu ile yakalandı

E.T. filminin çocuk karakteri Henry Thomas çocuklara kötü örnek oldu, uyuşturucu ile yakalandı

E.T. filmindeki Elliott karakteriyle hayatımıza giren ve gönüllerde taht kuran Henry Thomas, polis çevirmesine takıldı ve sarhoş edici madde etkisi altında olduğu ortaya çıktı. Thomas Washington İlçe Hapishanesi'ne nakledildi...

1982’de yayınlanan ve kült bir film olan E.T.’nin Elliott’u Henry Thomas, uyuşturucu madde kullanmaktan dolayı hapse girdi. CNN’e demeç veren 48 yaşındaki oyuncu, Oregon’da tutuklandığını onayladı.

E.T. filminin gösterime girmesiyle bir anda dünyanın sevgilisi haline gelen ve bir döneme ‘Çocuk yıldız’ olarak damga vuran Thomas, polis çevirmesine takıldı ve uyuşturucu madde ile yakalandı. Tualatin Polis Teşkilatı kamu memuru Jennifer Massey, yine CNN’e verdiği bilgide, endişeli bir yolcunun, şüpheli görünen bir aracı şikayet edip, polis çağırdığını söyledi.

Memurlar tarafından yapılan soruşturma sonucunda, Thomas’ın sarhoş edici madde etkisi altında araç kullandığı için 1982’deki “Ekstra Karasal ET” filminde Elliott rolüyle tanınan Henry Thomas, CNN’ye verdiği demeçte, Pazartesi günü Oregon’da tutuklandığını söyledi.

Tualatin Polis Teşkilatı kamu bilgi memuru Jennifer Massey, CNN’e, endişeli bir yolcunun, seyahat şeridinde durdurulmuş şüpheli görünen bir araç hakkında polis çağırdığını söyledi.

Memurlar tarafından yapılan müteakip soruşturma sonucu Thomas’ın sarhoş edici madde etkisi altında araç kullanmaktan tutuklanmasına karar verildi. Henry Thomas şu an, Washington İlçe Hapishanesi’nde…