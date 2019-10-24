Ebegümecigiller familyasına ait bir bitki olan ebegümeci dünya üzerinde yaklaşık 1500 türü olan bir bitkidir. İnsanlar ebegümecini yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, anne sütü üretimini arttırma, enfeksiyonlar ve diğer birçok koşul gibi durumlar için kullanırlar. Şimdi, ebegümecinin sağlık açısından faydalarına daha yakından bakalım… Ebegümecinin faydaları nelerdir? İşte bilinmesi gerekenler…

Bilimsel adı malva sylvestris olan ebegümeci, yol kenarlarında, tarlalarda, göl, su kenarlarında ve ormanlarda yetişebilen bir bitkidir. İlaç yapımında da kullanılan bitki potasyum, kalsiyum, magnezyum, fosfor, selenyum, demir ve sodyum gibi önemli minerallere sahiptir. Ebegümeci özellikle de sodyum bakımından oldukça zengindir. Peki, Ebegümecinin faydaları nelerdir? Ebegümeci neye iyi gelir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

EBEGÜMECİNİN FAYDALARI

Ebegümecinin sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:

Akciğerlerde balgam toplanmasında, öksürük ve bronşitte, ses kısıklıklarında, anfizemde faydalıdır.

Ayak şişkinlerinde, kırık ve çıkıklardan ileri gelen şişkinliklerde banyoları çok yararlıdır.

Göz kuruluğu çekenlere ebegümeci çayı ile yapılan pansuman iyi gelir.

Burun kanamasını durdurur. Burun tıkanıklığını giderir.

Mide ve bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar.

Kabızlık, bulantı ve kusmayı önler.

Ateşi düşürüp, vücuda rahatlık verir.

Alerji, ciltte alerjiler sonucu görülen kaşıntılarda ebegümeci çayı çok büyük fayda sağlar.

Yapraklarından hazırlanan lapası çıban ve yaraların ağrısını dindirmede kullanılır.

İçinde bulunan malvin isimli bir madde sayesinde ağız ve diş sağlığı konusunda çok etkili oluyor, ağız içi iltihaplarına, diş eti hastalıklarına, dişlerde oluşan plaklara iyi gelir.

Boğaz ve bademcik iltihaplarını giderir. Nezle, grip, öksürük, bronşit, nefes darlığı tedavisinde kullanılır.