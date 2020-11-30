Eber Gölü’nde suların çekilmesiyle kayık mezarlığı oluştu

Kuraklık ve küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği Eber Gölü'nde suların 4 kilometre çekilmesine neden oldu. Gölde suların çekilmesi ile adeta kayık mezarlığı görüntüsü ortaya çıktı.

Türkiye’nin 12. en büyük gölü olan Eber, Çay İlçesinin Eber beldesi sınırlarında bulunuyor.

En derin yeri 21 metre olan gölüm yüzölçümü ise 120 kilometrekare. Deniz seviyesinden yüksekliği 967 metre olan gölde, Eber Sarısı adlı endemik bitki türü dünyada sadece burada yetişiyor.

Göl, Türkiye’de göçmen kuşların göç yolu üzerinde bulunduğundan sazlık alanlarıyla da birçok kuş türüne üreme ve yaşam alanı olarak ev sahipliği yapıyor.

Gölde son yıllarda kuraklık, iklim değişliği ve bilinçsiz sulamaya bağlı olarak yaşanan su çekilmesi korkutucu boyutlara ulaşırken, gölün kuruma riskini de beraberinde getirdi.

SULAR 4 KİLOMETRE ÇEKİLDİ

Gölün Ortakarabağ köyü sınırları içinde kalan kısmında 4 kilometrelik bir çekilme yaşandığı gözlendi.

Önceki yıllarda balık tutanlar, avcılık yapanlar ve en önemlisi kamış toplayıcılarının kayıklarla ilerlediği yerlerde suların çekilmesi ile şimdi motorlu taşıtlarla açılan yollardan göl suyunu ulaşılıyor.

Gölde kullanılan ve şimdilerde karada oldukları gözlenen kayıklar ise ortaya çıkardığı ve görenleri ürküten manzarası ile adeta bir kayık mezarlığını anımsatıyor.

Bölgede önemli bir geçim kaynağı olan ve bazı Avrupa ülkelerine ihracatı dahi yapılan kamış üretiminin de suların çekilmesi ile azaldığı kaydedildi.

KAÇAK SULAMA ETKİSİ

Devlet Su İşleri Afyonkarahisar Şube Şefi Faruk Topaloğlu, göldeki su çekilmesinin en büyük nedeninin kuraklık ve küresel iklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan yağışlardaki azalmalar olduğunu vurguladı.

Topaloğlu, bilinçsiz yani kaçak yapılan sulamanın da göldeki su çekilmesine etkisinin olduğunu dile getirdi. (İHA)