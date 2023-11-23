Ebru öğretmen, türkülerle coğrafyayı daha eğlenceli hale getiriyor

İzmir'in Gaziemir ilçesindeki bir lisede coğrafya öğretmenliği yapan Ebru Tatar Topçu, konulara özel uyarladığı türkülerle ve tasarladığı özel atölyeyle öğrencileriyle ders işliyor.

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27 yıllık coğrafya öğretmeni olan Ebru Tatar Topçu, okulda yaptığı farklı eğitim uygulamaları ve öğrencilerine sunduğu katkıyla dikkati çekiyor.

Bazı ders konularını uyarladığı türkülerle işleyen Topçu, türkülerin de yer aldığı konu anlatım slaytlarını sosyal medya kanalında yayınlıyor.

Şarkıların uyarlanması ve icrasında öğrencileri Ayşe Esma Cirit, Sıla Kocaoğlu, Elif Bekir, Efe Kaan Kara, Mert Ali Güngör ve müzik öğretmeni Sinan Humar’dan da destek alan Ebru öğretmen, iklim türleri konusunu “Bahçe duvarından aştım”, coğrafi koordinatlar konusunu “Çemberimde gül oya”, Türkiye’nin madenleri konusunu “Dere boyu kavaklar”, Türkiye’nin tarım ürünleri konusunu, “Ankara’nın bağları”, Türkiye’nin gölleri konusunu ise “Ben yoruldum hayat” türküleriyle anlatıyor.

Ebru öğretmen, iklim türleri konusuna uyarladığı “Bahçe duvarından aştım” türküsünü “Ekvatoral iklimin yağış rejimi düzenli, konveksiyonel yağışlar laterittir o topraklar. Yanıyorum, yanıyorum yanıyorum hele. Gündüz piştim bu çöllerde, hava soğuk gecelerde, yazın yağışlıdır tundra, kışın don vardır toprakta, otlar var bataklıklarda” sözleriyle aktarıyor.

Söz konusu videolar sosyal medyada da ilgi görüyor.

Kendi imkanlarıyla oluşturduğu coğrafya atölyesinde öğrencileriyle bir araya gelen Ebru öğretmen, zemininde 12 metrekarelik dünya haritası, duvarları ile sıralarında da farklı nitelikte haritaların bulunduğu atölyede sazlı sözlü ve uygulamalı dersler yapıyor.

Eğlenerek öğrenme fırsatı sunması sayesinde öğrencilerinin motivasyon ve sınav başarısının arttığını gözlemleyen Topçu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla okul dışında da eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.

Ebru Tatar Topçu, öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu, mesleğini ayrı bir önem vererek yapmaya çalıştığını söyledi.

Sözel bölümünde öğrencilerin en çok zorlandığı dersin coğrafya olduğunu ifade eden Topçu, çocuklara bu dersi sevdirmek için farklı projeler geliştirdiğini dile getirdi.

Türküler ve görsel sunumlarla öğrencilerinin dikkatini çekmeyi başardığını aktaran Topçu, şunları kaydetti:

“Türkülerle Coğrafya adında bir Youtube kanalımız var. Çeşitli coğrafya konularını bazı türkülere uyarlıyoruz. Bu stüdyo ortamında çekimini yapıyoruz. Daha sonra slaytlar oluşturuyorum. Çok farklı yönlerde coğrafya dersini öğretmeyi planlıyorum.

Bazı çocukların müzik yetenekleri çok fazla, daha çok ezgilerle öğrenebiliyorlar. Ayrıca bizim görme engelli bir platformumuz var. Aslında ilk çıkış noktası da bu. Onlara ne şekilde öğretebilirim diyerek yola çıktık. Müzikle dinledikleri zaman daha kalıcı olacağını düşündüm.

Bu şekilde proje yürüttüm. Çok verimli olduğunu düşünüyorum, öğrencilerimizden çok güzel dönüşler alıyorum. Hatta Youtube kanalı üzerinden bütün Türkiye’ye ulaşıyor. Sürekli video çekmem noktasında dönüşler alıyorum.”

“Türkiye ortalamasının üzerinde bir başarı”

Çocuklara coğrafyayı sevdiren özel bir atölye kurmanın da hep hayali olduğunu anlatan Topçu, okulda ayrılan bir odada oluşturduğu atölyede uygulamalı dersler yaptıklarını kaydetti.

Topçu, “Çocuklar burada sadece uygulama yapıyor, derste öğrendikleri konuları soru-cevap yöntemiyle işliyoruz. Derslerimizi çok daha keyifli işlemeye başladık. Sırf burada uygulama yapacağımızı bildikleri için derse önceden çalışarak geldiler.

9’uncu sınıftan beri uyguladığımız bir sistem olduğu için 12’nci sınıfa geldiklerinde sınavlardaki katkısını da görebiliyoruz. Türkiye ortalamasının üzerinde bir başarıya sahip oldu çocuklarımız” değerlendirmesinde bulundu.





“Coğrafya netlerimiz arttı”

Okulun 12. sınıf öğrencisi Sıla Koca da sayısal bölümü öğrencisi olduğunu belirterek, “Coğrafya çok ilgimi çekmiyor açıkçası. O yüzden sayısala geçtim. Ama Ebru hocanın videolarını izledikten sonra aslında öğrenmeye başladığımı hissediyorum” dedi.

Okul Müdürü Ahmet Yılmaz ise, özellikle salgından sonra öğrencilerin uzun soluklu ders dinlemede sıkıntılar yaşadıklarını gözlemlediklerini ve onları bir şekilde derste motive etmenin önemli olduğunu söyledi.

Bu anlamda Ebru öğretmenin türkülerle öğretme metodunun kendilerini heyecanlandırdığını aktaran Yılmaz, “Hem öğrenciler keyif alarak öğreniyorlar hem de coğrafyada özellikle 9. sınıf konuları ağır. Bu sayede o programın zorluğu da aşılmış oldu. Öğrencilerden de güzel dönüşler alıyoruz. Coğrafya netlerimiz de arttı. Ebru öğretmenime da teşekkür ediyorum bu vesileyle” diye konuştu. (AA)