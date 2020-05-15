Ece Üner Jülide Ateş ile ilgili anısını anlattı: ‘Türkiye güzelinden spiker olmaz’ dedim yerime Jülide Ateş geldi’

Ünlü haber spikeri Ece Üner, Armağan Çağlayan'ın programına konuk oldu. “Bence ben çok başarılı bir spiker değilim” diyen Üner, “Hayatımın bir döneminde işcinseldim. Ancak şu an değilim” dedi. Üner Jülide Ateş ile olan anısını ise kahkahalarla anlattı...

Haber yorumlarıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü sunucu Ece Üner, Armağan Çağlayan’ın YouTube’ta yayınlanan programına katıldı ve pek çok itirafta bulundu. Spikerliğe başladığı günleri anlatan Üner, Jülide Ateş’le ilgili ilginç bir anısını paylaştığı sırada Armağan Çağlayan’la birlikte kahkahalara boğuldu: “2014’te ilk Show Ana Haberi sunmaya başladığımda gençtim, yaşım küçüktü. Çok röportaj talebi geliyordu ve röportajlarda şöyle diyordum ‘Nevşin Mengü, şu, bu, biz alandan geliyoruz. Bir gün Alibeyköy su baskınında, ertesi gün depremde, ertesi gün savaşta, cephede. Artık öyle Türkiye güzeli olup haber sunmak yok’ dedim, iki hafta sonra Jülide Ateş geldi yerime. Ben yerleri süpürerek çıktım.”

Üner geçmişiyle ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulundu. “Bence ben çok başarılı bir spiker değilim” diyen Üner, bir dönem işe çok düşkün olduğunu ise şöyle anlattı: “Hayatımın bir döneminde işcinseldim. Ancak şu an değilim.”

3 buçuk yaşında bir kızı olan ünlü spiker doğum yaptığı günden bu yana haberleri eskisi gibi sunamadığını da belirtti: “Dilim gitmiyor. Kızımın gözünün içine bakamam gibi geliyor ve bu duruma sebep olacak hiçbir şeyi o günden beri söylemiyorum.”