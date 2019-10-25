Eczacılardan grip aşısı açıklaması: Kayma var aşı zamanı kaçmadı

Her yıl eylül ayında dağıtımı yapılan grip aşısı bu yıl kasıma sarktı. Gecikmeyle ilgili açıklama yapan Türk Eczacılar Birliği ise "Mevsimlerde yaşanan kayma, grip sezonunu etkilemiştir ve grip sezonunda da kaymaya sebep olmuştur, yani grip vakaları eskiye oranla daha geç görülmektedir." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8 Ekim’de yaptığı açıklamada bu yıl için üretilen grip aşılarının eczanelere ve tüm sağlık kuruluşlarına dağıtımına birkaç gün içinde başlanacağını açıklamış, Sözcü ise yurt genelinde aşı sıkıntısının sürdüğünü duyurmuştu.

HENÜZ ÜÇTE BİRİ DAĞITILDI

Önceki gün yeni bir açıklama yapan Bakan Koca planlanan dağıtımın ancak üçte birinin yapıldığını doğrulamış ve kalan aşıların dağıtımı için de önümüzdeki haftaları işaret etti.

ECZACILARDAN AÇIKLAMA GELDİ: GRİPTE KAYMA VAR

Stoklarda kalmamasından dolayı vatandaşlar arasında paniğe neden olan “grip aşısı” ile ilgili Türk Eczacıları Birliği’nden açıklama geldi.

Grip aşısının her yıl Eylül ayında kullanıma sunulduğunu hatırlatan Birlik, bu yıl ise aşıların 10 Ekim'den itibaren tedarik edilmeye ve uygulanmaya başlandığını duyurdu.

Kasım ayı başlangıcı itibariyle yıl sonuna kadar aşıların partiler halinde tedarik edilmeye devam edeceğinin öğrenildiğini belirten Türk Eczacıları Birliği, bunun nedenini ise ‘Grip sezonunda kayma yaşanmasına’ bağladı.

“TAKİP EDİYORUZ”

Birlikten yapılan açıklamada “Mevsimlerde yaşanan kayma, grip sezonunu etkilemiştir ve grip sezonunda da kaymaya sebep olmuştur, yani grip vakaları eskiye oranla daha geç görülmektedir. Veriler bize şunu göstermektedir: Grip vakaları, kasım ayında görülmeye başlanmakta ve en yoğun seviyeye ocak ayının ortalarında ulaşmaktadır. Grip aşısının piyasaya sürüldüğü an yapılabileceği gibi grip mevsimi boyunca da yapılabileceği unutulmamalıdır. Bu noktada halkımızın bir geç kalma ve bu seneyi kaçırma hissine kapılmasını istemeyiz. Ülkemizde grip mevsimi, ekim–mart arasına denk gelmektedir. Gerek meslektaşlarımızın gerek halkımızın yaşanan gecikme ile ilgili tedirginlik yaşadığının, soru işaretleri olduğunun farkındayız. Halk sağlığı adına konunun yakından takipçisi olduğumuzu ve Türk Eczacıları Birliği olarak halkımızın sağlığı adına adımlar atmaktan geri durmayacağımızı belirtmek isteriz.” ifadelerine yer verildi.