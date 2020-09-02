Edirne’de 6 aylık pandemi sürecinde, 1 milyon maske üretildi

Edirne'de Halk Eğitim Merkezi'ne bağlı usta öğretici ve gönüllülerden oluşan 30 kişilik ekip, pandeminin başladığı mart ayından bu yana yaptıkları çalışmalarla yaklaşık 1 milyon maske üretti.

Dünya ile birlikte Türkiye’yi de etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle başlatılan seferberlik çalışmaları kapsamında, özellikle Halk Eğitim Merkezleri gibi kurumlarda maske üretimi üst seviyeye çıkmıştı.

Salgının, Türkiye’de başladığı mart ayında, Edirne’deki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Merkezi’nde üretime başlayan Halk Eğitim Merkezi usta öğretici ve gönüllüleri, 6 aylık süreçte yaklaşık 1 milyon maske üreterek, tedbirlerin alınmasında büyük rol oynadı. Edirne Halk Eğitim Merkezi Müdürü İlhan Dinç, halen günde 15 bin adet maske üreterek, çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.

“1 MİLYON MASKE ÜRETTİK”

Maskelerin, söz konusu 6 aylık süreçte Edirne’deki tüm noktalarda ücretsiz dağıtıldığını belirten Dinç, “Valimiz Ekrem Canalp’in talimatları doğrultusunda, Edirne İl Milli Eğitim Müdürümüz Önder Arpacı’nın destekleriyle mart ayından itibaren, Halk Eğitim Merkezi olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Atölyesi’nde maske üretimine başladık.

Bu süre zarfında yaklaşık 1 milyon maske ürettik. Bu maskeler Edirne halkına okul müdürleri vasıtasıyla ücretsiz olarak dağıtıldı. Ayrıca, Kapıkule Sınır Kapısı’ndan gelmekte olan soydaşlarımız ve turistler için de maskeler valiliğimiz tarafından ücretsiz olarak temin edildi” dedi. (DHA)