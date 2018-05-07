Edirne ve Manisa’da inanılmaz olay! 6 köpeği katlettiler

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Vahşetin ilk adresi Edirne'ydi. Keşan ilçesinde Keşan Sokak Hayvanları Koruma Derneği’ne ait barınakta 3 yavru köpek kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi tarafından telef edildi.

Keşan Belediyesi Mehmet Gemici Cennet Bahçesi arasında bulunan barınağa gelen şahıslar, bıçaklayarak, suda boğarak ve kafasını taşla ezerek 3 köpeği telefi etti.

Akıllara durgunluk veren olayın ardından barınağa koşan dernek yönetimi, yaşanan duruma tepki gösterdi.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Dernek Başkanı Sevinç Cebeci, “Pazar günü akşam saatlerinde barınağa gelerek hayvanlarımızı besledik. Bu sabah 11.00’de barınağa geldiğimde bütün kapıların açık olduğunu ve bütün köpeklerin dışarıda olduğunu, yaptığımız yuvanın yıkıldığını gördüm. Polis geldi ve araştırıyor. İki çocuğun barınağa geldiğini tespit ettik. Çok büyük zararlar vermişler. 3 hayvanımızı keserek, boğarak ve taşla başını ezerek öldürmüşler. Durum çok içler acısı. Bir avuç insan yavruları kurtarmaya çalışırken, 13 ve 8 yaşındaki 2 çocuğun böyle bir şey yapabileceğine aklım hayalim ermiyor. Ben de anneyim ve bir çocuk bunu nasıl yapar düşünemiyorum. İlerisini de düşünemiyorum. Köpeklere bunu yapanlar ileride ne olur? İnsanlığa sığan bir şey değil” dedi.

MANİSA’DA 3 YAVRU KÖPEK KATLEDİLDİ

Vahşetin bir diğer adresiyse Manisa’ydı. Yunusemre ilçesi 75. Yıl Mahallesi’nde vatandaşlar tarafından bir arsa içerisinde 3'ü ölü olmak üzere 6 köpek yavrusu bulundu. Ölü köpekleri gören vatandaşlar durumu Manisa Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Reyhan Erbirliler'e bildirdi.

Yapılan incelemede yavru köpeklerin önce telle boğulup, ardından başlarının taşla ezilerek öldürüldüğü tespit edildi.

Sağ kalan köpeklerden 3’ü Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı’na götürüldü.

Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Reyhan Erbirliler, köpeklerin vahşice öldürüldüğünü ifade ederek, “Artık aramızda dolaşan caniler bulunmalı ve ifşa edilmeli. Failler ivedilikle araştırılıp yakalanmalıdır. Bu vaka da faili meçhullere karışmasın. Orman Su İşleri Bölge Müdürlüğüne, Yunusemre Kaymakamlığına ve BİMER’e şikayetlerimizi yapacağız” dedi.

Vahşice öldürülen köpeklerin fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan hayvanseverler, yaşanan duruma tepki göstererek, suçluların bir an önce bulunmasını istedi.