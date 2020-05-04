Edirne’de minibüs duraklarına ücretsiz kitaplar konuldu

Edirne Belediyesi, kentte bulunan bir yayınevi ile gerçekleştirdiği proje ile kent merkezindeki 30 minibüs durağında bulunan mini kitaplıklara yaklaşık bin 500 adet kitap bıraktı. Corona virüsü salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar için hayata geçirilen projede kitaplar ve kitaplıklar da ekipler tarafından dezenfekte edildi.

Edirne Belediyesi'nin, 2019 yılının Mart ayında öğrencilerin ve vatandaşların kitap okuma alışkanlığını arttırmak amacıyla minibüs duraklarına kurduğu mini kitaplıklara, kentteki bir yayınevi yaklaşık bin 500 kitap bıraktı. Corona virüsü salgınında kitap almaya gidemeyen ve evlerindeki zamanlarını kitap okuyarak değerlendirmek isteyen vatandaşlar için Edirne Belediyesi ve Ceren Kitapevi işbirliğinde gerçekleştirilen uygulama ile corona virüsüne karşı dezenfekte edilen kitaplar, vatandaşlara ücretsiz sunuldu.

30 ADET MİNÜBÜS DURAĞINDA VAR

Edirne'de Ceren Kitapevi adlı yayınevinin sahibi Şeref Kurtiş, 30 adet minibüs durağında Edirne Belediyesi tarafından kurulan mini kitaplıklara, 40 ve 50 adet arasında değişen sayılarda kitap bıraktıklarını açıkladı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da corona virüsü salgınında vatandaşları evde kalarak kitap okumaya davet ederken; okudukları kitapları, minibüs duraklarında bulunan mini kitaplıklara geri bırakarak daha fazla insana ulaşmasını sağlayabileceklerini söyledi.

“KİTAPLARIMIZI STERİL HALE GETİRDİK”

Yayınevi sahibi Kurtiş, salgın nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan vatandaşlar için sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirmek amacıyla mini kitaplıklara kitap bıraktıklarını belirtirken; “30 durakta bulunan kitaplıkları ücretsiz kitapla doldurduk. Ağırlıklı olarak yayınevimizin kitapları, kendi yazarlarımızın kitapları var. Bir kitaplık, kitapların kalınlığına göre 40 ya da 50 tane kitap alıyor. Kitaplarımızı steril hale getirdik. Edirneli hemşehrilerimiz, dostlarımız gönül rahatlığıyla buradan kitap alsınlar. Ama onlardan rica ediyorum, bu kitaplıkları boş bırakmasınlar. Corona virüsü günlerinde böyle bir katkı sunalım dedik. Umarım Edirne bu işin kıymetini bilir. Bir kitap alsınlar, 2 kitap bıraksınlar; 2 kitap alsınlar, 3 kitap bıraksınlar. Ellerinde mutlaka okuyup, kenara attıkları kitaplar vardır. Lütfen onları paylaşsınlar. Paylaşırsak, büyürüz” ifadelerini kullandı.

“EDİRNE OKUYAN BİR KENT”

Belediye Başkanı Recep Gürkan da Kurtiş'e gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projesi nedeniyle teşekkür ederken; “Dünyanın en değerli hazinesi bilgidir. Bilgi sahibi olabilmeniz için de mutlaka ve mutlaka okumanız gerekiyor. Okumanın en iyi yolu da kokusunu alarak, dokunarak kitap okumaktır. Anlamayı kolaylaştırır ve hızlandırır. Kentimizde hem okuma oranının, hem de kentimizin entelektüel düzeyinin yükseltilmesi adına geçtiğimiz yıl bu projeyi hayata geçirmiştik. Edirne zaten okuyan bir kenT. Yayınevi sahibi Şeref Kurtiş, bana ulaşarak, bu kitaplıkları kitapla doldurmak istediklerini söyledi. Ben de memnuniyetle kabul ettim. 65 yaş üstü büyüklerimiz ve 20 yaş altı gençlerimiz bu dönemde evlerinden çıkamıyor. Yakınları aracılığıyla bu kitaplardan faydalanabilirler. Onlara evdeki vakitlerini kitap okuyarak geçirebilecekleri bir imkân yaratmış olduk. Bir süre önce başlattığımız bu projeye destek veren; mini kitaplıklarımızı hiçbir maddi beklentisi olmadan bilgi hazinelerinin yer aldığı kitaplarla dolduran Şeref Kurtiş'e teşekkürlerimi sunuyorum. Evet, bu kitapları ücretsiz olarak alabilir, okuyabilirsiniz. Edirnelileri de bu projeye katkı vermeye davet ediyorum. Ellerindeki okumuş oldukları, bir kenarda duran kitaplarını bu kitaplıklara bırakırlarsa başkalarının da okumasına imkân sağlarlar” dedi.

KİTAPLIKLAR DEZENFEKTE EDİLDİ

Edirne Belediyesi, 2019 yılının Mart ayında kent merkezindeki 30 durağa mini kitaplıklar kurmuştu. Öğrencilerin ve vatandaşların kitap okuma alışkanlığını arttırmak adına sunulan proje kapsamında kurulan mini kitaplıklara, vatandaşların ücretsiz faydalanabilmesi için çeşit çeşit kitaplar konulmuştu. Corona virüsü salgını nedeniyle yeniden kitaplarla doldurulan mini kitaplıklar, belediye ekipleri tarafından da dezenfekte edildi.