Edremit Körfezi’nde zeytin hasadı 10 bin kişiye iş kapısı oldu

Türkiye’nin önemli zeytin üretim merkezlerinden 10 milyon zeytin ağacının bulunduğu Edremit Körfezi’nde zeytin hasadı sürüyor.

15 gün önceye kadar 10 kilo zeytinden 1 litre yağ elde edilirken, zeytinlerin yağlanmasıyla şimdilerde 7 kilo zeytinden 1 litre yağ elde edilmeye başlandı.

Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker, “Bu sene zeytin fazla yok ama yine de Edremit Körfez ilçelerinden ve komşu ilçelerden gelen işçilerle bugün için zeytinlik alanlarda 10 bin işçi çalışmaktadır” dedi.

Zeytin üreticisi Hasan Dayı da, “2020-2021 sezonu zeytin hasadımız başladı. 15 gün önceye kadar yaptığımız hasatta elde ettiğimiz 10 kilo zeytinden 1 litre yağ elde ederken, bu rakam şu günlerde 7 kilo zeytine düştü. Bu sene yağımızın kalitesi iyi. Bunun sebebi de oksijen ve hava. En şanslı olduğumuz durum ise bir tarafımızda Kaz Dağları, diğer tarafımızda ise Madra Dağı bulunması. Bu güzel ortamda yetişen zeytinlerden elde ettiğimiz yağın kalitesi ve nefaseti de yüksek oluyor. İşçi yevmiyeleri de erkekler için 120 lira, kadınlar için ise 90 lira” diye konuştu. (DHA)