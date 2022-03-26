Efeler Gastronomi Festivali başladı

Aydın Merkez İlçe Efeler Belediyesi tarafından “Sağlıklı yaşam, sağlıklı beslenme” temasıyla düzenlenen; sergi, panel, söyleşi, mutfak çalışmaları ve konser gibi çeşitli etkinliklerle 3 gün boyunca sürecek olan Efeler Gastronomi Festivali başladı.

Latif SANSÜR

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Efeler Belediyesi'nin ilçeye özgü tatları ve Ege Bölgesi’nin gözde lezzetlerini tanıtmak amacıyla düzenlediği Efeler Gastronomi Festivali'nin açılışı, Pınarbaşı Mesire Alanı'nda düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasında Efeler'in antik çağlardan günümüze bereketin ve bolluğun simgesi olan çok verimli topraklara sahip olduğunu söyleyen Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Bu verimli topraklardan elde edilen ürünler çok özel ürünler. Efeler ilçemizdeki bu özel ürünlerin, bu güzelliklerin yalnız Türkiye'de değil bütün dünyada tanınması için bu festivali gerçekleştirdik” dedi.

FESTİVAL SADECE BİR YEMEK YARIŞMASI DEĞİL

Festivalin sadece bir yemek yarışması gibi düşünülmemesi gerektiğine vurgu yapan Başkan Atay, Efeler'de tarih boyunca gelişmiş damak tadının Türkiye için, gastronomi için ne kadar önemli olduğunu bu festivalle göstereceklerini söyledi.

Atay konuşmasının devamında, “Biz bu festivalimizi 2 yıl önce yapacaktık. Bütün çalışmaları hazırladık ama ne yazık ki Covid-19 nedeniyle ertelemek zorunda kaldık. Bugün belki de bu festivalin üçüncüsünü düzenliyor olacaktık ama birincisini düzenlemek durumunda kaldık. İlk kez yaptığımız bu gastronomi festivalinde elde edeceğimiz başarı bundan sonra yapacağımız gastronomi festivalleri için bizlere büyük bir ışık tutacak” dedi.

PROF. DR. ÇAĞLAYAN; “BU İNSANLAR ZEYTİNİN KORUYUCUSU”

Festival kapsamında “Mitolojiden Günümüze Zeytin Ağacı” temalı fotoğraf sergisi açan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve Eski Kültür Bakanı Prof. Dr. Suat Çağlayan'da dikkatleri zeytin ağacına çekti. Çağlayan, şunları söyledi;

*Zeytin ağacı çok görkemli bir ağaç. Eski bir ağaç. 40 bin yıllık geçmişi olduğu biliniyor. Zeytin ağacı deyince herkesin içi titriyor onu korumak için fakat ne yazık ki rant peşinde olan bir yönetim zeytin ağacını katletmek için 20 senedir uğraşıyor.

*Daha önce çıkarmaya çalıştıkları 8 yönetmelikle zeytin bahçelerini yok etmek istediler ama her defasında büyük tepki oluşunca geri adım attılar. 9'uncu kez bir yönetmelik çıkardılar, saçma sapan bir yönetmelik.

*Şunu bilmeyecek kadar da zavallılar. Yasası var bunun yasa! Hiçbir yasayı yönetmelikle delemezsiniz, değiştiremezsiniz. Çıkardıkları yönetmeliğe göre zeytinliklerin etrafında eğer kömür varsa ağaçlar kesilebiliyor.

*Bizim içimizin titrediği zeytin ağaçlarını kesmek, oraları madencilere, iskâna açmak, o güzelim koyları yok etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Ama bunu başaramayacaklar tabii çünkü çok kutsal bir ağaç zeytin ağacı. Onun koruyucusu da bu insanlar.

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