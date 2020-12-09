‘Efsane motosikletçi’ hayatını kaybetti

1960’ların ‘scooter’ı olan Vespa şehir motosikleti ile dünyanın etrafını 5 kez dolaşacak kadar yol yapan, ABD’nin Teksas çölünü bir günde geçen, Avrupa’da gezmedik ülke bırakmayan Ordulu Osman Gürsoy 85 yaşında hayata veda etti.

Yalova Karamürsel'deki NATO Üssü'nde 1959'da garson olarak çalışmaya başlayan Osman Gürsoy, 1966'da bir arkadaşı aracılığı ile İngiltere'deki bir firmaya iş başvurusunda bulunur. İş başvurusu kabul edilir ve çalışmaya gider.

İngiltere'deki ilk aylarında eşi ve çocukları yanında olmadığı için çok sıkılan Gürsoy, satın aldığı ikinci el şehir motosikleti Vespa'yla çevre gezileri yapar.

1969'da Ordu'ya yaz tatiline gidip gelen Osman Gürsoy, 1970'li yılların ikinci yarısından itibaren Avrupa turuna başlar. Arnavutluk ve Finlandiya hariç tüm Avrupa'yı gezen Osman Gürsoy, bu gidiş gelişlerde Ordu-Londra arasını 19 kez kat eder.

TEKSAS ÇÖLÜNÜ 1 GÜNDE GEÇTİ

1978 yılında gözünü Amerika'ya diken ve işyerinden üç ay izin alan Gürsoy, ABD vizesi aldıktan sonra Vespa'sını paketleyip New York'a gönderir. Kendisi de uçağa atlayıp New York'a geçer.

New York'tan Colombia, Florida-Miami, Atlanta, Tenessee, Alabama, Arkansas ve Dallas'tan sonra Teksas'a varır. Önüne sıcaktan otomobil aksamlarının eridiği Teksas çölü çıkar. Herkesin ‘geçemezsin' dediği bir zamanda Karadeniz inadı tutar ve Teksas çölüne girer.

Osman Gürsoy, Teksas çölünü geçmesini bir röportajında şöyle anlatır: “Teksas çölü sonunun ne olacağı bilinmeyen bir yoldu. Sıcaklık 53 dereceydi. Bismillah deyip girdim. 450 mil, kilometre hesabıyla 600 kilometreydi. Sabah çok erken yola çıkarak bir günde geçtim. Los Angeles'tan sonra San Francisco'ya vardım. Sonra Seatlle'den Kanada Montreal'e kadar gittim. Oradan tekrar New York'ta geldim. Toplam 17 eyalet dolaştım, 16 bin km yol yaptım. ABD ve Kanada turunu 50 günde tamamladım.”

36 YILI MOTOSİKLET SIRTINDA GEÇTİ

Osman Gürsoy, İngiltere'ye döndükten sonra çalışmayı sürdürür. Yıllık izinlerde Türkiye'ye yine emektar Vespa ile gider gelir. 82 yıllık ömrünün 36 yılını motosikleti ile geçirir.

Bugüne kadar dünyanın çevresini beş kez dolaşacak kadar yol yapar. Gezilerinde, 3 bin saat motor üzerinde kalır. Sekiz ton yakıt, 350 kilo yağ harcar. Dünyayı deniz, kara ve havadan turlayan çoktur.

Ama bunu yıllık izinlere sığdıran, üstelik altı beygirlik şehir motosikletiyle, profesyonel yardım almadan yapan nadir gezginlerden biridir.

1986'da motorunu, minibüse yükleyerek Türkiye'ye getiren ve o günden bu yana Boztepe'deki evinde emeklilik günlerini geçiren Osman Gürsoy, dün gece vefat etti. (İHA)