Efsane yat Christina O Bodrum’da

Yunan armatör Aristotle Onassis'in tarihi ve efsane yatı Christina O bugün Bodrum'a geldi. Dünyaca ünlü isimlerin tatil yaptığı ve haftalık kirası 6 milyon 282 bin TL olan yat görenleri hayran bıraktı.

Yaşar ANTER

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Standart boyut

Son teknolojiyle donatılan 99 metre uzunluğunda, içerisinde su sporları yapılabilen, sinema ve kütüphanesi olan efsane yat Christina O bu sabah saatlerinde Bodrum’a geldi.

Yunanistan’ın Santorini Adası’ndan gelen ve Bodrum Kalesi açıklarına demirleyen tarihi yatı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER TATİL YAPTI

Elizabeth Taylor, Richard Burton ve Winston Churchill gibi bir çok ünlü isme ev sahipliği yapan Christina O adlı süper yatın sadece 1 haftalık kirasının 545 bin sterlin (6 milyon 282 bin TL) olduğu açıklandı.

Kiralama şirketi Morley Yachts yaptığı açıklamada, lüks yatın temmuz ve ağustos aylarında haftalık 545 bin sterline (6 milyon 282 bin TL) kiralanabildiğini duyurdu.

EFSANE YATIN HİKAYESİ

Kanada donanması için 1943 yılında Stormont fırkateyn olarak inşa edilen ve 2. Dünya Savaşı’nda müttefik kuvvetlere savaş malzemesi taşıyan konvoylara eskortluk yapan gemi, ünlü iş insanı Aristotle Onassis tarafından 340 bin dolara satın alındıktan sonra 4 milyon dolar harcanarak modernleştirimiş, adını da armatörün kızı Christina’dan alarak Christina O olmuştu.

Christina Onassis yatı, babası ölünce 1978 yılında Yunanistan Cumhurbaşkanı’nın kullanması için Yunan hükümetine bağışlamıştı. Yunan hükümeti yatın adını Argo olarak değiştirmişti.

1998 yılında Onassis’in arkadaşlarından Yunanlı armatör John Papanikoliu, Yunanistan devletinden yatı geriye satın alarak 50 milyon dolar harcadı ve adını Christina O olarak yeniden değiştirip, Christina Oassis’in onuruna tescil ettirdi.

Yat halen mavi yolculukta kullanılıyor.