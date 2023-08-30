Ege Denizi’ne saniyede 30 milyon mikroplastik taşınıyor

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Prof. Dr. Neval Baycan, Ege Denizi'ne Gediz Nehri'nden saniyede 30 milyon mikroplastik parçacığın taşındığını ve canlı yaşamının tehlike altında olduğunu söyledi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

TÜBİTAK destekli ‘Organize Sanayi Bölgeleri Atıksuları ile Yüzey Sularında Mikroplastiklerin ve Mikroplastiklerle Taşınan Mikrokirleticilerin Belirlenmesi ve Taşınmalarının Araştırılması’ projesinin ilkbahar dönemi sonuçları belli oldu.

Araştırmanın sonuçlarına göre Ege Denizi’ne Gediz Nehri’nden saniyede 30 milyon mikroplastik parçacığı taşındığı ortaya çıktı.

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Neval Baycan, araştırmanın sonuçlarını yorumladı, Ege Denizi’ndeki tehlikeye dikkat çekti.

Baycan, “Deniz ortamındaki balıklar ya da diğer canlıların bünyelerinde mikroplastiğe rastlanıldığı tespit edildi. Önemli tehditlerden bir tanesi, mikroplastiklerin besin zinciri yoluyla insanlara ve diğer canlılara taşınması” dedi.

ARITMA TESİSLERİ İÇİN EK ÖNLEM TALEBİ

Mikroplastik parçacıklarının Ege Denizi’ne taşınmasını önlemek için arıtma tesislerine ek önlemler getirilmesi gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Baycan, şunları söyledi:

“Pek çok yerde yollardan kaynaklı mikroplastikler de yağan yağmur sularıyla veya havada asılı kalan mikroplastiklerin çökelmesiyle de su kaynaklarındaki mikroplastik miktarları artış gösterebiliyor.”



“Numune aldığımız bölgelerde pek çok noktanın aslında büyük makro plastikler açısından da kirli olduğunu tespit ettik. Çok sayıda pet şişenin, plastik poşetin veya tarımda kullanılan birtakım kalıntı maddelerin nehir kenarlarına atıldığını gördük. Bunların parçalanması sonucunda mikroplastikler oluşuyor.”

“Dolayısıyla tek kullanımlık plastiklerin azaltılması, arıtma tesislerinin iyileştirilmesi ve mikroplastiklerin giderimine yönelik güncellemeler çok önemli.” (DHA)