Ege’de ilk kez görüldü, kayıtlara geçti

Ege Denizi’nde Samos Adası ile Kuşadası arasındaki bölgede ilk kez görülen ve ölü olarak bulunan Phokaina türü deniz memelisi Ege Denizi’ndeki envantere kaydedildi.

Yunanistan'ın Archipelago Deniz Araştırmaları Enstitüsü'nün Ege Denizi'nde yaptığı araştırmalar sırasında ölü olarak bulunan yunus ile Akdeniz fokuna benzeyen Phokaina isimli deniz memelisinin ilk kez envantere girdiği ve ilk kez kayıt altına alındığı açıklandı.

PHOKAİNA İLK KEZ KAYIT ALTINA ALINDI

Enstitüden yapılan açıklamada Samos Adası ile Kuşadası arasındaki deniz bölgesinde bir adacığın kıyılarına ölü olarak vuran çok nadir görülen ve bölgede enstitünün 20 yıldır yaptığı çalışmalarda ilk kez tespit edilen deniz canlısının 140 cm. uzunluğunda yaklaşık 50 kg. ağırlığında olduğu ve ömrünün yaklaşık 25 yıl olduğu açıklandı. Tombul gövdesi yuvarlak başı küçük üçgen yüzgeci ile dikkat çeken Phokaina türü deniz memelisinin Pythagorio Liman İstasyonu yetkilileri ile birlikte kayıt altına alındığı açıklandı.