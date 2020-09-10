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Ege’nin zirvesi karavancıların uğrak noktası oldu
Ege’nin zirvesi karavancıların uğrak noktası oldu
Ege Bölgesi'nin en yüksek noktası Honaz Dağı Milli Parkı, pandemi sürecinde karavan tutkunlarının uğrak noktası oldu. Karavanlarıyla bölgede konaklayan vatandaşlar, corona virüsünden uzakta tatil yapmanın keyfini sürüyor.
Yaşam 10 Eylül 2020 - 11:30

2 bin 528 metre rakımıyla Ege Bölgesi’nin en yüksek dağı olan Honaz Dağı, el değmemiş yeşil doğası ve temiz havasıyla ziyaretçileri hayran bırakıyor. 1995 yılında milli park alanı ilan edilen Honaz Dağı, kızılçam ve karaçam ağaçlarıyla yerli ve yabancı turistlere doyumsuz bir manzara sunuyor.

FOTO:DHA

Piknik alanlarının bulunduğu milli park, özellikle hafta sonları ziyaretçi akınına uğruyor. Pandemi nedeniyle vaka sayılarının artış gösterdiği son dönemde, karavan tutkunları da Honaz Dağı Milli Parkı’ndaki Cankurtaran mesire alanına yoğun ilgi gösteriyor. Karavanlarıyla bölgede konaklayan vatandaşlar, corona virüsünden uzakta tatil yapmanın keyfini sürüyor.

FOTO:DHA

Mesirelik alanda kendilerine ayrılan bölüme karavanlarını park eden vatandaşlar, kuş sesleri arasında vakit geçirmenin tadını çıkarıyor. Yaz mevsimini karavanlarında geçiren bazı vatandaşlar da kışlık gıda ihtiyaçlarını burada hazırlıyor. Biber, patlıcan ve fasulye gibi sebzelerini kışın tüketmek için ipe dizen karavancılar, bunları kamelyalara asıp kurutuyor.