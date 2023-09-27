Eğirdir Gölü yok olma tehlikesi ile karşı karşıya

Isparta Eğirdir Gölü hızla kurumaya devam ediyor. Gölün birçok noktasında su seviyesi ciddi oranda düşerken, suyun azalmasıyla göldeki kirlilik de ortaya çıktı.

İsmail AKIN

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Hızla kirlenen ve su kaybı yaşayan Türkiye'nin yedi renkli gölü olarak bilinen Eğirdir Gölü'nde su kayıpları kritik seviyelere yaklaşıyor. Böyle giderse yakında gölün yok olacağına dikkat çeken CHP Eğirdir ilçe Başkanı Mehmet Murat Yılmaz, geçici değil kalıcı ve sonuç veren çalışmaların başlatılmasını istedi.

“ATILAN SOMUT BİR ADIM YOK”

Türkiye'nin ikinci en büyük tatlı su gölü, ayrıca birinci derecede içme suyu kaynağı olan Eğirdir Gölü kuruma tehlikesi altında.

Gölün kaderine terk edildiğini söyleyen CHP Eğirdir ilçe Başkanı Mehmet Murat Yılmaz; “Gün geçtikçe gözümüzün önünde can çekişen Eğirdir gölünün içler acısı hali hiç mi sayın yetkililerin dikkatini çekmiyor, Eğirdir gölü kaderine terkedilmiş haldedir.

Dökme suyla değirmen dönmez. Popülist politikalarla ancak günü kurtarırsınız gölü değil. Binlerce yıllık geçmişe sahip olan ve Türkiye’nin ikinci büyük tatlı su gölü, içme suyu rezervi olarak değerlendirilen Eğirdir Gölü’nün şu anki durumu gerçekten içler acısı. Gören gözle bakınca insanın yüreği burkuluyor.

CHP olarak göreve geldiğimiz günden itibaren Vekilimiz sayın Yalım Halıcı ve İlçe örgütümüzce bugünleri önceden görerek defalarca göl için açıklamalar yaparak gerek ulusal basında gerek yerel basında ve sosyal medyada sürekli gündeme getirmemize, çalıştaylar yapılmasına rağmen henüz atılan somut bir adım yok.

Toplumun her kesiminden insanlar, üreticiler, turizmciler, halkımız, geçimini gölden sağlayan balıkçılar bir an önce geçici değil kalıcı ve sonuç veren çalışmaların başlatılmasını istiyor” şeklinde konuştu.

“EĞİRDİR GÖLÜ ÇOK ACİLEN ÇÖZÜM BEKLEMEKTEDİR”

“Eğirdir Gölü’nün bu kadar hoyratça kullanılmaya devam edilmesi halinde kaçınılmaz sonucu görmek için çok bir zaman kalmadı” diyen Yılmaz; “Maalesef bu bilen yetkililer kendi siyasi ikballerini düşünerek basit çözümlerle sonuç almaya siyasi rant sağlamaya çalışıyorlar.

Sürdürülebilir tarım, turizm, balıkçılık için Eğirdir Gölü çok acilen çözüm beklemektedir, Aksu havzasındaki suların akıbeti henüz belli değildir ortada halktan saklı birtakım söylentiler konuşulmakta iken yetkililerin bir açıklama yapmaması malumun ilanıdır.

Çok değil iki ay öncesinde balıkçı kayıklarının poyraz kesimine geçtikleri köprünün altı, sabahları çürüyen yosunların kokusu, gölün ortalarında oluşan otlanma kaçınılmaz akıbeti gösterirken yetkililerin başlarını kuma gömmesini kamuoyuna, değerli Eğirdirli hemşehrilerimizin, üreticilerimizin, balıkçı ve turizmcilerimizin takdirine sunuyorum”