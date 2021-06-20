Eğitimsiz köpek dümensiz gemiye benzer

Muğla Marmaris'te, köpeklere eğitim veren Deniz Özalp'in (51) ilk köpeğiyle tanışması 5 yaşında oldu. K-9 Eğitim Merkezi'nin sahibi Özalp, ilk başlarda köpeklerden korktuğunu belirtiyor.

“BEDEN DİLİNE BAKARLAR”

Deniz Özalp, “Eğitim şekli çok önemli. Ceza var mı yok mu, gerçekten pozitif eğitim veriliyor mu? Boğma tasma veya dikenli kullanılıyor mu? Şiddet uygulanıyor mu? Bunları gözleriyle görmeli. Köpekler insanlar gibi değildir. Köpekler önce beden diline bakar. Daha sonra ses tonuna bakar, ses nasıl çıkıyor ona bakarlar. Eğitimde bunları da öğretiyoruz. Bizim buraya gelen köpeklerin sahipleri de zorunlu olarak iki kez eğitime katılmak zorundadır. Başka türlü ben köpek kabul etmiyorum” diye konuştu.

“APTAL KÖPEK YOKTUR TAM 200 KÖPEK EĞİTTİM”

En kolay temel itaat eğitimi alan köpek cinsinin ‘Golden Retriever' ve ‘Labrador' olduğunu söyleyen Deniz Özalp, “İskoç Çoban Köpeği Border Collie en akıllıları arasında. Eğitim almayan aptal köpek yoktur. Şimdiye dek tam 200 köpek eğittim” ifadelerini kullandı.