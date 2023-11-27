Eğlence parkında şok: Çocukların önünde soyundu
ABD'deki Disneyland eğlence parkında bir kişi, çocukların önünde çırılçıplak soyundu.
ABD’deki ünlü Disneyland eğlence parkında konukları şoke eden bir olay yaşandı.
Şükran Günü tatilinde parkta teknelerle düzenlenen It’s a Small World etkinliğinde bir kişi, üzerindeki kıyafetleri birden bire çıkartarak infial yarattı. Adamı çırılçıplak gören aralarında çocukların da olduğu kalabalık neye uğradığını şaşırdı.
Kıyafetlerini yere bırakan adam, tekneden inip yüksekteki bir alana tırmandı. Bu esnada kalabalık adama “dur” diye bağırdı.
26 yaşındaki adam, “topluluk içinde uygunsuz davranış sergilemekten” gözaltına alındı. Yetkililer, adamın olay anında uyuşturucu madde etkisinde olduğunu söyledi.