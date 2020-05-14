Eğlence sektörü isyanda: Böyle giderse batarız, finans sektörü akbaba gibi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 4 eğlence mekanının sahibi ve İYİ Parti Bodrum Belediyesi meclis üyesi Atilla Serttaş “Bodrum sadece Türkiye’nin değil eğlence sektöründe dünyanın lideri konumunda ancak bu sıkıntılı dönemden geçerken sahip çıkılmaz ise sektörün tamamı batar, Finans sektörü tepemizde akbaba gibi beklemekten vazgeçsin” dedi.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan ve 4 ünlü eğlence mekanının sahibi olan İYİ Parti Bodrum belediye Meclis Üyesi Atilla Serttaş Sözcü'ye konuştu. Serttaş salgın hastalık ve sonrasında Bodrum ve benzeri turizm bölgelerinde eğlence sektörünü bekleyen krizi anlattı.

EĞLENCE SEKTÖRÜNDE HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK

Serttaş, yaz sezonunda yaklaşık 120 personel ile turizme hizmet verdiği ve yılda yaklaşık 600 bin kişinin mekanlarında eğlendiğini belirterek, “Bir sezonda yaklaşık 200'ün üzerince canlı performans ve konser düzenliyoruz. Corona virüsü salgını ile birlikte büyük bir krizin içine girdik. Salgın hastalık nedeni ile belkide yıllarca küçük eğlence bar cafe gibi yerlerde canlı müzik ve eğlenceler, konserler yapılamayacak. İnsanların birbirlerine yaklaşarak eğlenmeleri mümkün değil, bu nedenle eğlence sektörü daha geniş alanlara yayılacak, yiyecek içecek masaları çok daha geniş aralıklarla olacağı için hem müşteri kaybı hem de maliyetler artacak, artık yüzlerce kişinin omuz omuza dans ettiği eğlendiği görüntüleri görmek belkide hayal olacak” dedi.

BU DOĞAL BİR FELAKET HERKES CANINI ORTAYA KOYMUŞ DURUMDA

Serttaş, yaşanan salgın hastalığın bir doğal felaket olduğunu ve faturasının kimseye çıkarılmaması gerektiğini belirterek “Polisi, sağlık personeli, şöforü, bakanı, milletvekili, eczacısı, pazarcısı herkes canını ortaya koyarak bu felaket ile mücadele ederken bazı kesimler bunu fırsata çevirmeyi düşünmemeli. Tam aksine bir ülkede başta turizm olmak üzere sektörler batarken diğerleri çıkar peşinde koşarsa onların da batması uzun sürmez. Bu bataklıktan hep birlikte el ele vererek, sektörlerin birbirini desteklemesi ile kurtulabiliriz. Kimse canını ortaya koyanlar hatta salgında canını verenlerin üzerinden kar ve rant hesaplaması yapmasın” dedi.

FİNANS SEKTÖRÜ EĞLENCE SEKTÖRÜNÜN ÜZERİNDE AKBABA GİBİ BEKLİYOR

Eğlence sektörünün 2021 yılının Temmuz ayına kadar borçları ile birlikte hiçbir geliri olmadan ayakta kalmasının mümkün olmadığını belirten Serttaş şöyle konuştu:

* Bankalar ve finans sektörü kredileri üç ve altı ay öteliyor ama hemen sonrasında faizleri ile birlikte talep ediyor. Bu nedenle eğlence yiyecek ve içecek sektörünün kredi ve borçlarının en az 15-16 ay üstelik faizsiz olarak ötelenmesi gerekir, ancak şu anda bizler bunu böyle görmüyoruz.

* Finans sektörü attığı adımlarla eğlence sektörünün üzerinde bir akbaba gibi batalım diye bekliyor. Çünkü zaten turizm sezonunda tam kapasite ile çalıştığımız gün sayısı 60-65 civarındaydı. Eğlence sektöründe birçok iş yeri yazın çalışır kışın ise 10 ay personelinin karnını doyurur, yetmedi kredi çekerek yaşamını sürdürür sezonda bu krediyi ödemeye çalışır.

* Bu nedenle önümüzdeki yılın temmuz ayına kadar tüm kredi borçlar faizsiz olarak ötelenmeli aksi takdirde eğlence sektörünün yaşaması ve önümüzdeki yıllarda turizmdeki yerini alması mümkün değil.