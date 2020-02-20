Eğlencenin başkentinde gürültü tartışması

Muğla’nın Bodrum ilçesi Belediye Başkanlığına bir yıl önce seçilen Ahmet Aras, yaz aylarında nüfusu iki milyona çıkan ilçede şikayetlere neden olan gürültü kirliliğinin önüne geçmek için bazı önlemler aldı. Bodrum’da canlı müzik yayını yapılabilecek restoran ve ruhsat verilecek eğlence mekanlarının bölgeleri yeniden belirlendi. Başkan Aras “Bodrum’a tatile gelen herkes istediği ortamı bulacak. Ancak eğlence, gürültü, dinlenme birbirine karışmamalı” derken, yaz aylarında konserler ve müzik festivallerinin yapıldığı Gümüşlük’ün tamamına canlı müzik yasağı getirilmesi tepkilere neden oldu.

Bodrum Belediyesi'nin Aralık ayı meclis toplantısında Bodrum Yarımadası'nda gürültü kirliliğinin önlenmesi, içki ruhsatı verilen sınırların dışına çıkan işletmelerin önüne geçilmesi için aldığı kararlar yeni turizm sezonu öncesinde hayata geçiriliyor. Türkiye'de “Eğlence tatilinin başkenti” olarak bilinen Bodrum'da yeni kararlara destek veren de oldu, tepki gösteren de.

CANLI MÜZİK RUHSATLARI İNCELENİYOR

Bodrum Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürü Engin Doğan konuyla ilgili şöyle konuştu:

* Canlı müzik yayını ile ilgili olarak öncelikle imar mevzuatına uygun yapı kullanım izin belgesinin olması ve asgari teknik koşullarının sağlanmış olması gerekiyor. Canlı müzik izni müracaatlarının takip aşamasında, yapı içi alanlarının tespiti ve mekanların gürültü seviyelerinin ölçümlerine ihtiyaç duyuyoruz.

* Yaptığımız ölçümlerde ses yüksek çıkarsa önlem alınması için uyarıyoruz. Yeniden kontrol yapıyoruz ve önlem alınmış ise ruhsat veriyoruz. Sıkıntı gördüğümüz noktalarda bazen hoparlörlerin yerini değiştirtiyoruz; bazen ise vatını düşürtüyoruz. Bunun için yapılan değişikliklerin de mutlaka dosyaya işlenmesi gerekiyor.

“ESNAF İLE TOPLANTILAR YAPIP KARAR VERDİK”

CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Belediye Meclisi'nde konuyu görüşüp karara bağladıklarını, herkesin huzurlu bir tatil yapması için saat 24.00'den sonra üstü açık mekanlarda canlı müziğe izin verilmeyeceğini söyledi. Bir çok işletmenin anlayışla, canlı müzik mekanlarının üzerini saat 24.00'den sonra kapatmak için hazırlığa başladığını söyleyen Aras şu bilgileri verdi;

* Bodrum merkezde, Neyzen Tevfik’i bar ve canlı müzik bölgesinden çıkardık. Çünkü o bölge konutlara ve marinaya yakın. Sabah erken saatlere kadar orada ciddi bir gürültünün olması ister istemez o bölgenin cazibesini yok etti. O bölgedeki mevcut işletmelerin ruhsatları iptal olana kadar, ya da kapanana kadar devam edecek. Ancak bundan sonra o bölgeye yeni bar ruhsatı verilmeyecek. Desibel aşımı yapanların ruhsatları iptal edecek.

* Bodrum'a tatile gelen herkes istediği ortamı bulacak. Ancak eğlence, gürültü, dinlenme birbirine karışmamalı. Titiz bir çalışma sonunda hangi bölgelere eğlence ve müzik ruhsatı verileceği belirlendi. Bunu da esnaf ve turizmcilerle sık sık toplantı yaparak belirledik. Amacımız herkesin birbirine saygı içerisinde ve kimseyi rahatsız etmeden tatilini geçirip ilçemizden mutlu ayrılmalarını sağlamak. Bodrum’u eğlencesiz, eğlenceyi de kontrolsüz düşünemeyiz.

“ALINAN KARAR UYGULANAMAZ”

Gümüşlük Mahallesi'nin canlı müzik yayını dışında bırakılmasına anlam veremediğini belirten işletmeci 48 yaşındaki Mehmet Çilek, “23 yıldır burada canlı müzik yayını yapıyoruz. Çünkü Gümüşlük'te butik otel ve pansiyonlar olduğu gibi, müzik yayını yapan butik eğlence mekanları var. Gümüşlük Müzik Festivali üç ayrı mekanda bir ay sürüyor. Şimdi ruhsat alamazsak bir gitar, bir caz dinletisi yapamayacak mıyız? Çünkü Gümüşlük bu uygulamanın dışında bırakıldı. Ama bu uygulama kağıt üzerinde kalır. Daha önceki yıllarda da belediyeler benzer kararlar aldı ancak uygulanamadı. Kimse kendini kandırmasın” dedi.

“LOKANTACI, BÜFECİ CANLI MÜZİK YAYINI YAPIYOR”

Bodrum Ticaret Odası Yeme İçme ve Eğlence Komitesi Sözcüsü ve Mandalin Bar'ın işletmecisi Atilla Serttaş, “Her önüne gelenin, örneğin lokantacı, büfeci, kafeteryaların canlı müzik ruhsatı olmamasına rağmen hem yüksek sesle, hem ruhsatsız yayın yapması nedeniyle bu kararlar alındı. Geçmişte bu denetlemeler çok sıkı yapılmadığı ve bu yıl da ruhsatı olmayanlara kesin müzik yayını izni verilmeyeceği, yani iş sıkı tutulacağı için bazı işletmeler itiraz ediyor. Ancak yapılan doğru. Çünkü Bodrum‘da otellerin ortasında açık hava diskosu, saat 04.00'lere kadar süren müzik yayınları yapıyordu. Birçok kez turistlerin gürültü nedeniyle otellerini, teknelerini terk ettiğine tanık olduk” şeklinde konuştu.

CANLI MÜZİK RUHSATI VERİLECEK BÖLGELER

– Bodrum Merkez: Çarşı içi de dahil olmak üzere Kızılhisarlı Mustafa Paşa Camii yanından, Dr. Alim Bey Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi boyunca eski Halikarnas Disco dahil.

– Gümbet Mahallesi: Erguvan Sokak başından, Ayaz Caddesine kadar ve Adnan Menderes Caddesinden başlayıp Albay M. Halit Talayar Sokağa kadar.

– Ortakent Mahallesi: Daşlık Burun Sokaktan, Dallas Sokak arasında bulunan sahil kısmındaki Yalı Caddesi boyunca.

– Turgutreis Mahallesi: Mehmet Hilmi Caddesi ile Gazi Mustafa Kemal Bulvarı arası.

– Kemal Bulvarı ile Plaj 1 Caddesi arası, Plaj1 ile Plaj 2 Sokak arası, Plaj 2 ile Bahçelievler Caddesi arası ve Bahçelievler Caddesi ile Mehmet Hilmi Caddesi arasındaki sokaklar da dahil olmak üzere.

– Yalıkavak Mahallesi: Balıkçı barınağından, İskele Caddesi boyunca bulunan işletmelerin bulunduğu yerler.

– Türkbükü Mahallesi: Maça Kızı da dahil olmak üzere balıkçı limanına kadar sadece sahil boyunca.