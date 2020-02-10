Eğrelti otugillerden, kumlu yerlerde yetişen, 150 santimetre kadar yükselebilen, tıpta bağırsak kurtlarını düşürmek için kullanılan çok yıllık ve otsu bir bitkidir. Yaklaşık 12.000 çeşidi bulunan eğrelti otu, kökleri zehirli olan ve bu nedenle tüketirken dikkat edilmesi gereken eğrelti otugiller familyasına ait bir bitkidir. Halk arasında eğrelti otu aşk merdiveni, kene otu, kurt eğreltisi gibi isimlerle de anılır? Peki, Eğrelti otu neye iyi geliyor? Eğrelti otunun faydaları hakkında merak edilenler haberimizde...

Daha çok çalılıklarda, duvar diplerinde, dere kenarlarında, ormanlık alanlarda ve gölgelerde yetişen eğrelti otu nemli ve karanlık olan ortamları sever. A ve C vitamini, potasyum, demir, kalsiyum ve diğer vitamin ve mineraller bakımından oldukça zengin bir bitki olan eğrelti otunun sağlık açısından faydalarından bazılarını haberimizde sizler için derledik… Eğrelti otu neye iyi geliyor? Eğrelti otunun faydaları…

EĞRELTİ OTU NEYE İYİ GELİYOR?

Eğrelti otunun faydalarından bazıları şunlardır:

* Eğrelti otu, özellikle potasyum, demir, manganez ve bakır gibi çok iyi bir mineral ve elektrolit kaynağıdır. Potasyum, sodyum etkilerini önleyerek kan basıncını ve kalp atış hızını azaltmaya yardımcı olan kalp dostu bir elektrolittir.

* Eğrelti otu C vitamini bakımından zengindir. C vitamini orta derecede potansiyel suda çözünür bir antioksidandır. Karotenler gibi flavonoid bileşiği ile birlikte, zararlı serbest radikallerin temizlenmesine yardımcı olur ve kanserler, iltihaplanma ve viral öksürük ve soğuk algınlığına karşı koruma sağlar.

* Eğrelti otunun antioksidan özelliği önemlidir. Yapraklarında C vitamini, kök ve gövde kısımlarında polifenol bileşikler bulunan eğrelti otu aynı zamanda karaciğer dostudur.

* Eğrelti otunda bulunan vitaminler ve polifenoller vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir ve özellikle kış aylarında grip, soğuk algınlığı ya da nezle gibi hastalıklara karşı vücut direncini artırır.

* Eğrelti otu yaprakları hamilelik sırasında kadınlar için tavsiye edilmese de, Premenstrüel sendrom (PMS) sırasında tüketilmesi kadınlar için şiddetle tavsiye edilir, çünkü eğrelti otları PMS’nin neden olduğu semptomları azaltmaya yardımcı olan minerallerle doludur.

* Fosfor ve kalsiyumun yanı sıra, eğrelti otu demir açısından zengin bir kaynaktır. Demir önemli minerallerden biridir ve kırmızı kan hücrelerinin üretimini teşvik eder. RBC (Eritrosit), oksijen ve besini tüm vücut sistemine dağıtmak için gereklidir.

* Eğrelti otu, içerdiği zengin A vitamini sayesinde göz sağlığı için yararlıdır.

* Eğrelti otunun kökleri, mükemmel antimikrobiyal özelliklere sahiptir ve bu nedenle, küçük yaralar ve yanıklar için sıkça kullanılır. Kökleri toz haline getirilerek yaralara uygulanabilir.

ÖNEMLİ NOT: Eğrelti otu dikkatli olarak kullanılması gereken bir bitkidir. Vücutta fazla A vitamini depolanması olmak üzere daha birçok özelliği nedeniyle; vitamin zehirlenmesi, kusma, ishal, bulantı, titreme gibi yan etkileri olabilmektedir. Çeşitli eğrelti otlarının birçok sağlık yararı olmasına rağmen, tüketmeden önce doktor tavsiyesi almanız önerilir.