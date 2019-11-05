Eğrelti otu, A ve C vitamini, potasyum, demir, kalsiyum ve diğer vitamin ve mineraller bakımından oldukça zengin bir bitkidir. Eğrelti otunun, bağırsak kurtlarının dökülmesi, yaraların iyileştirilmesi, sinir sisteminin desteklenmesi, göz sağlığını korumak gibi pek çok faydaları vardır. Eğrelti otunun faydaları ile ilgili derlediğimiz haberimizde merak ettiğini tüm detayları öğrenebilirsiniz... Eğrelti otunun faydaları nelerdir? Eğrelti otu neye iyi gelir? İşte bilinmesi gerekenler...

Eğrelti otugillerden, kumlu yerlerde yetişen, 150 santimetre kadar yükselebilen, tıpta bağırsak kurtlarını düşürmek için kullanılan çok yıllık ve otsu bir bitkidir. 10 binden fazla türü bulunan bu bitki, ılıman bölgelerde yetişir. Her ne kadar çok çeşidi olsa da genel olarak dişi eğrelti otu ve erkek eğrelti otu olarak ikiye ayrılır. Tıpta birçok alanda da kullanılan eğrelti otu zehirli bir bitki olarak bilinir. Şimdi, eğrelti otunun sağlık için faydalarından bazılarına bir göz atalım…

EĞRELTİ OTUNUN FAYDALARI

Eğrelti otunun sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:

Kemik sağlığını destekler

Eğreltiotu yapraklarında bulunan şaşırtıcı tıbbi özelliklerden biri kalsiyumdur. Bu, yeşil sebzenin kemikler ve dişler için harika olduğu anlamına gelir çünkü kalsiyumun kemikler ve dişler için temel mineraldir.

Sinir sisteminin fonksiyonunu destekler

Eğreltiotu yaprakları sinir sisteminin en iyi şekilde çalışmasını sağlamak için faydalı olacak minerallerle doludur. Dahası, eğreltiotu yaprakları ayrıca sinir sisteminin işlevini optimize etmeye yardımcı olan B vitaminlerinden biri olan tiamin içerir.

Akciğerleri iyileştirmeye yardım eder

Akciğerler insan vücudunda önemli bir organdır, çünkü her gün oksijeni almak ve karbondioksiti vücuttan atmaktan sorumludurlar. Ancak, astım, öksürük ve tüberküloz gibi enfeksiyonlardan ve genetik hastalıklardan kaynaklanan yaygın akciğer hastalıkları vardır. Eğrelti otundan yapılan çay, akciğer hastalıklarını iyileştirmek için kullanılır.

Hazımsızlığı giderir

Hazımsızlık, herkesin başına gelebilecek yaygın bir sorundur. Çoğunlukla, bu yeme alışkanlıkları veya kronik sindirim problemleri nedeniyle oluşur ve kramp, gaz, ishal ve kabızlık gibi mide problemlerine yol açar. Eğrelti otu infüzyon hazımsızlık problemlerinin iyileştirilmesine yardımcı olur.

Zengin demir kaynağı

Fosfor ve kalsiyumun yanı sıra, eğrelti otu yaprakları demir açısından zengin bir kaynaktır. Demir önemli minerallerden biridir. Demirin temel sağlık yararları; kırmızı kan hücrelerinin üretimini teşvik etmektir.

Kanserli hücre gelişimini önleyebilir

Eğrelti otu yaprakları aynı zamanda antioksidanlar, C vitamini ve A vitamini ile doludur. Bu vitamin ve minerallerin kombinasyonu serbest radikallerle savaşarak kanserli hücrelerin gelişmesini önleyebilir.

Kalp sağlığına destek

Kan damarları, plak oluşumu nedeniyle daraldığı zaman etkilenir ve kalp krizine veya felce neden olan kan akışını zorlaştırır. Eğrelti otlarında bulunan potasyum, kalbin korunmasına ve kan basıncının düşürülmesine yardımcı olur. Kalp krizini ve felci önler.

NOT: Eğrelti otu birçok faydasının yanı sıra mutlaka temkinli olarak kullanılması gereken bir bitkidir. Başta vücutta fazla A vitamini depolanması olmak üzere daha birçok özelliği nedeniyle eğrelti otu vitamin zehirlenmesi, kusma, ishal, bulantı, titreme gibi yan etkiler yaşamanıza neden olabilmektedir. Bunun için mutlaka uzman bir doktor onayı ile kullanmanız sağlığınız açısından çok önemlidir.