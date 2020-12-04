Ehliyet hayali 75 yaşında gerçek oldu

Sındırgı ilçesine bağlı kırsal Yusufçamı Mahallesi’nde yaşayan Süleyman Şenlik, teorik sınavda 68 puan aldı, ardından da pandemi tedbirleri kapsamında direksiyon sınavına girerek başarılı oldu.

Şenlik “Soğukta Sındırgı’ya çarşıya gelmek benim için çok zor oldu. Corona virüsü nedeniyle şoförler de arabaya almıyor. Yol kenarında soğukta beklemekten nefret ettim. Dedim artık bir araba ve ehliyet alayım. Rahat rahat gidip gelmek benim için iyi olur diye bu yola başvurdum. 1966 yılından beri traktör kullanıyordum ehliyet almak için bir türlü fırsatım olmadı. Şimdi çok mutluyum” dedi.

Sürücü kursu hocası Himmet Kocabıyık ise, Süleyman Şenlik’in kendilerine çok hevesli geldiğini belirterek, “Süleyman amca bize ehliyet için başvurdu. Hemen çalışmalara başladık. Direksiyon sınavına hazırladık ve ilk sınavı da başarı ile tamamladı” dedi. (İHA)