Einstein’ın el yazısı 3 milyon Euro’ya açık artırmaya çıkarılacak

Fizikçinin genel görelilik teorisini geliştirirken Merkür'ün yörüngesindeki bir anormalliği açıklamaya çalıştığı hesaplamalar, 3 milyon Euro'ya açık artırmaya çıkarılacak.

Sozcu.com.tr

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Christie’s ve Aguttes, el yazmasını 23 Kasım’da tahminen 2 milyon ila 3 milyon Euro’ya Paris’te açık artırmaya çıkaracak. Müzayede evi genel görelilik teorisinin gelişiminde çok önemli bir aşamayı belgelediğini ve şimdiye kadar sunulan en değerli Einstein el yazması olduğunu belirtti.

Haziran 1913 ile 1914 başları arasında Einstein ile arkadaşı İsviçreli mühendis Michele Besso tarafından yazılan el yazmasının 26 sayfası Einstein’a, 25 sayfası da Besso’ya ait.

HESAPLAMA HATALARI YÜZÜNDEN VAZGEÇTİ

Merkür’ün yörüngesinde gezegenin Güneş’e en yakın olduğu nokta olan günler, Güneş sistemindeki diğer cisimlerin etkisiyle zamanla yavaş yavaş kayar. Einstein ve Besso’nun denklemleri, gözlemlenen kaymanın sonucunu vermiş olsaydı, teori kanıtlanacaktı. Ancak el yazması hesaplama hataları içeriyordu. Einstein, 1913’te teorik tutarlılığı konusunda endişelenerek bu yaklaşımı bir kenara bıraktı.

GÜNÜMÜZE ULAŞAN İKİ ESERDEN BİRİ

Besso, Zürih’ten ayrılırken taslağı da yanında götürdü. Christie’s, “Müsveddenin neredeyse mucizevi bir şekilde bize ulaşması onun sayesinde: Einstein muhtemelen saklamakla uğraşmazdı” dedi. El yazması, şu anda Kudüs’teki İbrani Üniversitesi’ndeki Einstein arşivlerinde bulunan, 1912’nin sonları/1913’ün başlarına ait bir defterle birlikte, genel görelilik kuramının doğuşunu belgeleyen, günümüze ulaşan iki eserden biri.

Christie’s, “Evrenin işleyişine ilişkin insan anlayışı sonsuza dek değişti. Genel görelilik, bugün hala keşfedilmekte olan yerçekimi zaman genişlemesi ve ışık sapması da dahil olmak üzere, evrenin işleyişine dair insan anlayışını dönüştürmek için geldi. Einstein’ın bu döneme ve daha genel olarak 1919’dan önceki imzalarına son derece ender rastlanır.”

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