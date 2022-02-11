Ekin yaptığı sırada tarlasında buldu! ‘Böylesini daha önce hiç görmedik’

Hakkari'de ekin yaptığı sırada çok farklı bir taş türü bulan vatandaş, "Çok ilgimi çekti. Taş küçük olmasına rağmen çok ağır. Bu tür taşı daha önce hiç görmedik. Göktaşı mı değil mi onu da bilmiyorum" dedi.

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Standart boyut

Hakkari’nin bir köyünde tarımla uğraşan çiftçi, tarlasında çok farklı bir taş buldu. Taşın boyutu avuç içi kadar olsa da ağırlığı dikkatlerden kaçmadı. Tartıda 1 kilo 300 gram gelen taş görenleri şaşırttı.

İsminin açıklanmasını istemeyen vatandaş, “Tarlamda ekin yaparken birkaç parça taş buldum. Çok ilgimi çekti. Taş küçük olmasına rağmen çok ağır. Bu tür taşı daha önce hiç görmedik. Göktaşı mı değil mi onu da bilmiyorum. Ama çok farklı bir taş. Nereye soracağımı bilmiyorum. Analiz yapılırsa bence göktaşı veya farklı bir madde çıkabilir” dedi. (İHA)



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