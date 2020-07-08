Ekinezya çayı faydaları nelerdir? Ekinezya çayı neye iyi geliyor?

Ekinezya papatya ailesinden gelir. Tatlı ve güçlü bir aromaya sahiptir. Çay, ekinezya bitkisinin çiçek ve yapraklarını sıcak suda demleyerek yapılır. İçeriğinde A, C, E, B2 vitaminleri ile selenyum ve çeşitli flavonoidler bulunan ekinezyanın çayı, bağışıklık sağlığını artırmaya ve soğuk algınlığından kurtulmaya yardımcı olabilir. Peki, ekinezya çayının faydaları nelerdir? Ekinezya çayı neye iyi geliyor? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Anavatanı Amerika olan ekinezya bitkisi, Amerikalı yerliler tarafından yüzlerce yıldır kulak enfeksiyonlarını ve ağrıyı tedavi etmek için doğal bir ilaç olarak, ayrıca antibiyotik özelliği sayesinde soğuk algınlığı, yılan sokmaları, ağrılı hastalıklar ve boğaz iltihaplanmalarında bitkisel tedavi yöntemi olarak yaygın şekilde kullanılmıştır. Şimdi, ekinezya çayının faydaları nelerdir? Ekinezya çayı neye iyi geliyor? Gelin hep birlikte daha yakından öğrenelim.

EKİNEZYA ÇAYININ FAYDALARI NELERDİR?

Ekinezya çayının insan sağlığı açısından faydalarından bazıları şunlardır:

– Bağışıklık sistemini güçlendirir.

– Vücuttan toksinlerin atılmasına yardımcı olur.

– Mantar ve egzama gibi hastalıkların tedavisinde oldukça etkilidir.

– Vücuda zindelik verir.

– Enfeksiyonu önler.

– Diş ağrılarından romatoid artrite kadar çeşitli ağrıları tedavi eder.

– Migren ağrılarını hafifletir.

– Eklem ve kas ağrılarını tedavi eder.

– İdrar yolu enfeksiyonlarına iyi gelir.

– Mide ağrısı ve ağrılı bağırsak sendromu rahatsızlıklarında etkilidir.

– Üzüntü ve stres duygularını azaltır.

– Astım semptomlarını ve üst solunum yolu enfeksiyonlarını tedavi etmeye yardımcı olabilir.

– Ağız kokusunu giderir.

– Kanser hücresi oluşumunu engeller.

– Kan dolaşımını hızlandırır.

– Kilo vermeye yardımcı olur.

– Kabızlığı önler.

ÖNEMLİ NOT: Ekinezya çayı az miktarda tüketildiğinde çok az yan etkiye sahiptir. Ancak, ekinezya bitkisine veya aynı ailedeki diğer bitkilere alerjiniz varsa, ekinezya çayı tüketmekten kaçının. Bu özellikle 12 yaşın altındaki çocukların tüketimi risklidir. Bunun nedeni, çocukların yetişkinlerden daha ciddi alerjik reaksiyonlar geliştirmesidir. Hamile kadınlar ve emzirenler ekinezya çayı veya diğer bitkisel ilaçları tüketmeden önce doktora danışmalıdır. Ayrıca, Ekinezya çayındaki kimyasal bileşikler de mide astarını tahriş edebilir ve mide kramplarına, mide ağrısına veya tahrişe neden olabilir. Olumsuz yan etkileri önlemek için ekinezya çayı tüketimini günde bir ila üç bardak ile sınırlayın.