Ekinezya çok popüler bir bitkidir ve insanlar genellikle grip ve soğuk algınlığı ile mücadelede sıklıkla kullanırlar. Amerikan koni çiçeği olarak da bilinen ekinezyanın, ağrıyı hafifletebileceği, kanseri önleyebileceği, zihinsel sağlığı iyileştirebileceği ve cilt problemlerini hafifletebileceği öne sürülmektedir. Peki, ekinezya nedir? Ekinezyanın sağlığımıza faydaları nelerdir? Merak edilenler haberimizde…

Anavatanı Amerika olan ekinezyanın bitkisel tedavi olarak uzun bir geçmişi vardır. Amerikalı yerlilerin bitkiyi çok çeşitli rahatsızlıklar için kullandıkları bilinmektedir. Kökleri ve yaprakları tıbbi amaçlar için kullanılan ekinezya, antioksidanlar, bakır, demir, magnezyum, kalsiyum, sodyum, protein, yağ asitleri, A vitamini, B2, C vitamini ve E vitamini yönünden zengin bir bitkidir. Peki, bakteri, mikrop, virüslere karşı oldukça etkili olan ekinezya nedir? Ekinezyanın sağlığımıza faydaları nelerdir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz.

EKİNEZYA NEDİR?

Ekinezya; Asteraceae(Compositae) familyasından otsu, çok yıllık bir bitkidir. Gövdesi kalın ve tüylüdür. Yaprakları uzun ve mızrağımsı olup tepedekiler sapsız alt taraftakiler ise uzun saplıdır. Çiçekleri eflatun renginde ve çok sayıda boru seklinde çiçeklerden oluşmuş konik bir disk şeklindedir.

EKİNEZYANIN BAŞLICA FAYDALARI

– Ekinezya vücudunuzdaki koruyucu hücrelerin sağlığını artırır ve sağlıklı hücre büyümesini teşvik eder.

– Ekinezyadaki aktif kimyasal bileşenler iltihabı ve tahrişe bağlı ağrıyı azaltır.

– Ekinezya, soğuk algınlığı ve gribi önlemeye yardımcı olabilecek bir bağışıklık güçlendiricidir.

– Enfeksiyonları önler.

– Detoks etkisi vardır.

– Vücut kırgınlığını ve halsizliği giderir.

– Böcek ve yılan ısırığında tedavi edici etkisi vardır.

– Diş ağrısını hafifletebilir.

– Migren ağrılarını önler.

– Ülsere karşı koruma sağlar.

– Alerjik reaksiyonları önler.

– Yara, sedef, akne (sivilce) ve egzama gibi cilt rahatsızlıklarında fayda sağlar.

– Anksiyete bozukluğu olan kişilerde sakinleşmeyi sağlar.

– Ağız yaralarını iyileştirir.