Ekmek parası için… İki bin rakımda tehlikeli yolculuk

Artvin’de Hızarlı köyünde araç işiyle uğraşan orman işçileri, evlerine ekmek parası götürebilmek için büyük zorluklar yaşıyor. 2 bin rakımda çalışan orman işçileri, tomruk haline getirdiği ağaçları kamyon kasasına yükleyerek zorlu yolları kat ediyor.

Usta şoförler 32 km boyunca çamurlu, dar ve uçuruma sıfır yollardan geçerek karayoluna iniyor. Kamyonlar, bu zor yollardan ormana boş haliyle 3 saate çıkarken tomruk yükledikten sonra aynı yolu 5 saate iniyor.

Uçuruma sıfır köy yollarından, tonluk yüklerini karayoluna indiren şoförler, daha sonra depolara götürülen tomruklar, buradan TIR’lara yüklenerek ağaç sanayisinde kullanılmak için ülkenin dört bir yanına transfer ediliyor.

14 yıldır bu meslekte olduğunu ifade eden kamyon şoförü Selçuk Usta, yollar her ne kadar korkunçta olsa 14 yıllık tecrübeyle zorlanmadan kamyonu ana yolu indirdiklerini söyledi.

32 yaşındaki Şinasi Okal ise, “Meslekte 9 yıllık tecrübeyle işlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Zor yollarda direksiyon sallıyoruz, fakat hiçbir iş kolay değil” ifadelerini kullandı. (İHA)



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