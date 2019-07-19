Ekmekler değerleniyor, hayvanlar doyuruluyor

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, şantiyelerinde Bayat Ekmek Kutuları imal etti. Belediye çalışanları tarafından yapılan 15 adet bayat ekmek kutusu, kentin belirli noktalarına yerleştirildi. Emek, Şelale, Aydınevler, Bahçelievler, Aşağı Pazarcı, Aşağı Hisar, Yukarı Hisar ve Mimar Sinan Mahallelerine yerleştirilen bayat ekmek kutularında biriken ekmeklerin Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağı'ndaki hayvanlar için veya sokak hayvanlarını beslemek amacıyla vatandaşlarımız tarafından alınabileceği belirtildi.



(İHA)