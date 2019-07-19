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Ekmekler değerleniyor, hayvanlar doyuruluyor
Ekmekler değerleniyor, hayvanlar doyuruluyor
Kent genelinde yürütülen sosyal projeler ile Manavgat halkının paylaşma duygusunu pekiştiren Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, şimdi de 'Bayat Ekmek Kutusu' projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında şantiyelerde bayat ekmek kutuları imal edildi.
Yaşam 19 Temmuz 2019 - 12:19

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, şantiyelerinde Bayat Ekmek Kutuları imal etti. Belediye çalışanları tarafından yapılan 15 adet bayat ekmek kutusu, kentin belirli noktalarına yerleştirildi. Emek, Şelale, Aydınevler, Bahçelievler, Aşağı Pazarcı, Aşağı Hisar, Yukarı Hisar ve Mimar Sinan Mahallelerine yerleştirilen bayat ekmek kutularında biriken ekmeklerin Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağı'ndaki hayvanlar için veya sokak hayvanlarını beslemek amacıyla vatandaşlarımız tarafından alınabileceği belirtildi.

(İHA)

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