Ekonomik kriz yokmuş: Chanel çantalarına kota getirdi

Lüks giyim ve aksesuar markası Chanel, bazı çanta modellerine kota getirdi. Bundan böyle belirli ülkelerde Coco Handle ve Classic Flap Bag modellerini müşteri bir yıl içinde bir kez satın alabilecek.

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Standart boyut

Lüks tüketim markası Chanel özellikle Çin ve Güney Kore’de çantalarına talebin çok yüksek olması sebebiyle kota getirme kararı aldı.

Özellikle Uzakdoğu’da çok popüler bir marka haline gelen Chanel’in Classic Flap Bag ve Coco Handle isimli modellerini satın alan bir müşterinin ikinci bir çantayı ancak bir yıl sonra alabileceği açıklandı.

Lüks tüketim markası, ikinci el piyasasını azaltmak ve çantalara büyük ilgi olmasından dolayı bir yılda aynı müşteriye sadece bir çanta satacaklarını açıklarken belirli cüzdan ve çanta modellerinde ise bir yıl içinde 3 kez aynı modelden alınabileceği kaydedildi.

Orta boy Classic Flap Bag isimli çantanın fiyatları 6.000 dolardan başlarken Coco Handle’ın fiyatları ise 5.000 dolardan başlıyor. Chanel’in Güney Kore Sözcüsü Teresa Koenig, “Bazı ürünlerimize müşterilerimizden büyük bir talep geliyor. Onları memnun edebilmek adına lokal seviyede bazı değişiklikler yaptık” diyerek bu değişikliği doğruladı.

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